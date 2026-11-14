Una llamada de su padre y la remontada de Alcaraz, intrahistoria de Jódar y su billete a las ATP Finals: «Él estaba con sus amigos»

El destello azul envuelve Turín, ciudad convertida en capital tenística por una semana. Entre sus tranvías y tráfico lento y caluroso emerge durante siete días una pelota de tenis. Del 15 al 22 de este mes se disputan las ATP Finals, la antigua Copa de Maestros. A los pies del frío alpino coge temperatura el tenis español, con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en el cuadro individual y Marcel Granollers en dobles. Dos raquetas nacionales entre las ocho mejores individuales del año, palabras mayores.

Alcaraz y Jódar, sorteo mediante, siguen caminos opuestos y no se podrían encontrar hasta una hipotética semifinal. A eso aspira ya Jódar en después de poco más de diez meses como profesional. «Es mi primer año, no era el objetivo estar aquí. Es un honor y un privilegio compartir grupo con los mejores jugadores del mundo. Estoy muy contento, espero disfrutar mucho de esta semana», dice Jódar a un reducido grupo de periodistas, entre los que se encuentra OKDIARIO.

El rostro imberbe de Jódar rezuma talento precoz. En las tripas del Inalpi Arena se ve a un tenista que avanza a pasos agigantados. Este es su décimo mes como profesional y ya se ha metido entre las nueve mejores raquetas mundiales de este año. Una clasificación que peleó y para la que tuvo que sacar la calculadora a última hora. Su prematura eliminación en el último Masters 1000 de año, en París y previo a las Finals, dejó las puertas abiertas a De Miñaur, Djokovic y Fritz.

Al australiano, primero de los citados en la lista, le bastaba con ganar un partido más en la mencionada cita parisina. No obstante, claudicó ante Etcheverry. Posteriormente, fue Djokovic quien sacó la bandera blanca de la rendición ante Hijikata, un escenario que dibujaba a Fritz como principal amenaza. Su alto nivel de juego, empujado también por la característica de la pista, puso en jaque el billete de Jódar para las Finals. Hasta que el estadounidense se cruzó con Alcaraz.

«Fritz venía jugando muy fuerte, pero si alguien podía ganarle era Alcaraz», conversa con este medio un miembro del entorno más cercano a Jódar. Las cuentas eran claras. Si Alcaraz ganaba, Fritz quedaba eliminado y Jódar se aupaba a las Finals sin jugar… Y prácticamente sin ver el partido del que dependía su clasificación. El tenista se encontraba en Madrid —apenas ha pasado 30 días de este año en su ciudad natal— «con sus amigos». Despreocupado y aprovechando su escaso tiempo libre.

Su padre, que actúa también como entrenador, estaba viendo el partido y sus esperanzas disminuyeron cuando Fritz se fabricó dos bolas de partido. Las salvó Alcaraz, que comenzó una remonta épica para beneficio de los Jódar. Fue entonces cuando Rafa Jódar padre, telefoneó a Rafa Jódar hijo, para transmitirle que Carlitos estaba remontando. El tenista, con sus amigos, decidió ver el final del partido que resultó cara para Alcaraz y cara para él mismo.

El resultado lo vive esta semana en Turín, compitiendo de tú a tú contra las mejores raquetas del mundo. «Es un premio a la regularidad», dicen desde su entorno. Y vaya si lo ha sido. Primer título ATP -el 250 de Marrakech-, una final de Masters 1.000 en Shanghái, otras semifinales en Canadá, final del ATP 500 de Washington, cuartos de Roland Garros y su incursión en el top 10 del ranking, la más rápida de la historia. Ahora, dos semanas por delante para disfrutar y competir con las ATP Finals y la Copa Davis.