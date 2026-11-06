Jódar se clasifica a las ATP Finals gracias al ‘favor’ de Alcaraz

Lo que Rafa Jódar veía de negro el pasado martes, cuando cayó derrotado ante Ruud, Carlos Alcaraz se lo ha teñido este viernes de color. La victoria del murciano (6-7, 7-5, 6-3) sobre Fritz le clasificó a semifinales del Masters 1.000 de París e impulsó a Jódar hasta las ATP Finals. Su clasificación, tras las derrotas de Djokovic, De Miñaur y Tommy Paul, estaba supeditada a la actuación de Fritz.

Si el estadounidense se alzaba con el título en París, él sellaría el pasaporte rumbo a las ATP Finals de Turín. En su camino se cruzó un Alcaraz que le arrebató la posibilidad y se la dio en forma de oportunidad a Rafa Jódar. El madrileño se convierte así en el primer tenista de la historia que logra clasificarse a las ATP Finals el año de su debut como profesional.

Se convierte así en el 16º español que se clasifica para las ATP Finals. Jódar se une a Manuel Orantes, Emilio Sánchez Vicario, José Higueras, Sergi Bruguera, Alberto Berasategui, Albert Costa, Carlos Moyá, Alex Corretja, Tommy Robredo, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco, Pablo Carreño y el mencionado Carlos Alcaraz.

Volverán a coincidir, más de una década dos españoles en el cuadro individual del torneo. Desde 2015, cuando compitieron Nadal y Ferrer, no había dos raquetas nacionales en el último torneo del año. El cartel lo cierran Zverev, Shelton, Medvedev, Coboli, Fils y Tiafoe. El año de Jódar habla por sí solo. Consiguió en abril su primer torneo ATP, el 250 de Marrakech, ha alcanzado la final de un Masters 1.000 y los cuartos de final en Roland Garros.

Jódar, de récord en récord

Desde su debut como profesional, en enero de este año, hasta su irrupción en el top 10, apenas han pasado 287 días. Registro que pulveriza el anterior registro perteneciente a Gustavo Kuerten, quien lo logró en 490 días. Palabras mayores. Jódar también es el 21º tenista español que entra en los diez mejores y el tercero más joven, solo superado por Nadal y Alcaraz.