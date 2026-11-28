Jennifer Aniston ha convivido durante décadas con preguntas y especulaciones sobre su vida sentimental y su deseo de ser madre. La actriz estadounidense, que alcanzó la fama internacional interpretando a Rachel Green en la mítica serie Friends, decidió romper su silencio en 2022 y contar una faceta de su historia que había mantenido en privado durante años. «Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: «Congela tus óvulos. Hazte un favor”, confesó. Una reflexión especialmente emotiva que volvió a cobrar protagonismo después de que la intérprete hablara en 2025 sobre sus veinte años intentando formar una familia.

Jennifer Aniston y su lucha por ser madre

En noviembre de 2022, durante una entrevista, Jennifer Aniston explicó que había intentado quedarse embarazada durante sus últimos años de la treintena y buena parte de sus cuarenta. La actriz reconoció que se sometió a tratamientos de fecundación in vitro (FIV) y que probó diferentes alternativas con la esperanza de conseguirlo. «Estaba intentándolo todo», explicó sobre aquella etapa, que describió como un camino especialmente complicado.

En aquella conversación también pronunció una de sus declaraciones más personales: «Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: «Congela tus óvulos. Hazte un favor». Simplemente no se te ocurre. Así que aquí estoy. El barco ya ha zarpado». A pesar de las dificultades, aseguró que no tenía ningún arrepentimiento y que incluso sentía cierto alivio al dejar atrás la incertidumbre de preguntarse constantemente si podría llegar a tener hijos.

Veinte años de rumores y críticas

La protagonista de Friends también quiso desmontar las informaciones que durante años relacionaron su divorcio de Brad Pitt con una supuesta negativa a tener hijos. Aniston calificó aquellas versiones de absolutamente falsas y criticó que se hubiera construido una imagen de ella como una mujer egoísta que únicamente estaba interesada en su carrera profesional.

En octubre de 2025, durante una entrevista, volvió a abordar el asunto y reveló que había pasado dos décadas intentando formar una familia. «No conocían mi historia ni por lo que había pasado durante los últimos veinte años», explicó. También reconoció que los comentarios sobre su supuesta falta de interés por la maternidad todavía le afectaban emocionalmente.

Su decisión sobre la adopción

Ese mismo mes, en el pódcast Armchair Expert, la actriz Jennifer Aniston habló de otra cuestión relacionada con su maternidad. La actriz explicó que no había querido recurrir a la adopción porque deseaba tener un hijo con su propia carga genética. También reconoció que había llegado a aceptar que no podía controlar lo sucedido y que encontrar esa tranquilidad había sido importante para ella.

Lejos de esconder su experiencia, Jennifer Aniston ha convertido su historia en una oportunidad para visibilizar las dificultades reproductivas y cuestionar la presión social que soportan muchas mujeres. Su testimonio también recuerda que la maternidad es una decisión personal y que nadie debería tener que justificar ante los demás el camino que ha recorrido.