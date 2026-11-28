El actor Clint Eastwood es considerado una de las grandes estrellas de Hollywood. No solo ha participado como actor en más de 60 películas como actor y sino que también ha dirigido 40 cintas. Sus comienzos, sin embargo, fueron en la televisión en una serie de western llamado Rawhide en el que interpretaba el papel de Rowdy Yates, un joven y rebelde vaquero. Su carrera cambió cuando aceptó viajar aprovechando un descanso en el rodaje de la serie en 1964 a España e Italia para protagonizar Por un puñado de dólares en 1964, un western dirigido Sergio Leone, la primera de la llamada «Trilogía del dólar» con la que se convirtió en uno de los actores más conocidos. Tras esta película el actor Clint Eastwood fue el protagonista de las otras dos películas de la trilogía: La muerte tenía un precio (1965) y El bueno, el feo y el malo (1966).

Aunque el actor era consciente de la suerte que había tenido por al ser elegido como protagonista de la trilogía de Leone, no todo fue para él una buena experiencia y cuando estaba en el rodaje de El bueno, el feo y malo en 1966, le dijo al actor Eli Wallach: «Lo digo con todo el respeto del mundo, pero sé de lo que hablo cuando digo que nunca hay que confiar en nadie en una película italiana». A lo que añadió según la leyenda: «Sé de lo que hablo. Aléjate de los efectos especiales y los explosivos». Con esta frase Clint Eastwood se refería a los riesgos reales que tenían los actores que trabajaban en los spaghetti westerns europeos frente a la seguridad de la industria de Hollywood.

El rodaje de la trilogía de Sergio Leone

Los tres westerns del director italiano se rodaron en exteriores como el desierto de Tabernas y otras localizaciones de Almería y Granada y en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares en España y los interiores en los estudios Cinecittà de Roma. En El bueno, el feo y el malo también se rodaron exteriores en localizaciones de Burgos como San Pedro de Arlanza, Santo Domingo de Silos, Covarrubias y Carazo.

Los problemas de seguridad a los que se refería Clint Eastwood tuvieron lugar sobre todo en la cinta El bueno, el feo y el malo. Hay que tener en cuenta que estas tres producciones contaron con un presupuesto muy bajo presupuesto y la seguridad en los rodajes era todavía una quimera.

El propio actor Eli Wallach, el actor al que había soltado esa frase Clint Eastwood, contó en sus memorias que estuvo a punto de perder la vida en tres ocasiones durante el rodaje. Según se explica en la web Spanishwestern en la película El bueno, el feo y el malo estuvo repleto de incidentes peligrosos para Wallach, «quien llegó a estar al borde de la muerte en tres ocasiones: accidentes con trenes, explosiones y productos tóxicos en el set casi le cuestan la vida, pero siempre lo recordaba con humor y profesionalidad».

La más conocida es la escena en la que Tuco intenta romper las cadenas de sus esposas colocando el hierro sobre la vía al paso de un tren y nadie le dijo que los vagones tenían unos pesados escalones metálicos que sobresalían por los laterales. Si el actor hubiese levantado la cabeza antes de que pasase el tren, seguro que había acabado decapitado.

También es muy conocido el episodio de la voladura prematura del puente de Langstone que se estaba rodando en el río Arlanza en Burgos. Aunque hay muchas versiones sobre lo que ocurrió, ya que se dijo que fue un fallo de comunicación o descoordinación entre el equipo de rodaje y los responsables de los explosivos, lo que sucedió fue que el puente estalló antes de que las cámaras estuvieran listas para grabar esa toma.

Un actor llamado Eli Wallach

Según Eli Wallach, Sergió Leone se enfadó muchísimo tras ese desafortunado episodio y despidió al técnico responsable de lo sucedido, el cual se marchó el set en coche. El capitán del ejército español que participó en esa escena se ofreció reconstruir el puente con sus soldados a cambio de una condición de que el director readmitiera al trabajador.

El actor Eli Wallach, a pesar de esta experiencia, no dejó de trabajar en otros western italianos como Los cuatro truhanes (1968), Viva la muerte… tuya (1971) y la parodia El blanco, el amarillo y el negro (1975). Además, trabajó en westerns estadounidenses como Los siete magníficos (1960) y Vidas rebeldes (1961).

El actor, aunque ahora no es muy conocido, recibió premios como el Tony (1951), el BAFTA por Baby Doll (1957) y el Emmy (1967). En 2010 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Óscar Honorífico a toda su carrera que le entregó su amigo Clint Eastwood.