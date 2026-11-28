Cuidar el cabello es fundamental para mantenerlo saludable, brillante y lleno de movimiento. Además de incorporar rutinas de hidratación, nutrición y protección, renovar los peinados permite actualizar la imagen, experimentar con nuevos estilos y expresar la personalidad. Ahora la tendencia es el pelo con raya cero, ¿por qué?

Cada temporada aparecen propuestas que reinventan los clásicos y ofrecen alternativas para lucir diferente sin necesidad de realizar grandes cambios. Entre las tendencias de belleza que están ganando protagonismo se encuentra el Zero Part Hair, un estilo que propone dejar atrás las divisiones tradicionales del cabello para apostar por una melena sin raya visible, con un acabado natural, moderno y sofisticado. El pelo con raya cero se posiciona como una de las tendencias de peinados más interesantes de la temporada, especialmente para quienes buscan un look elegante y sencillo al mismo tiempo.

La nueva tendencia en peinados: pelo con raya cero

Bovary asegura que esta tendencia combina naturalidad y lujo, realzando los rasgos faciales con elegancia y un estilo sencillo. La propuesta consiste en eliminar visualmente la raya al medio o al costado, peinando el cabello hacia atrás o distribuyéndolo de manera que no exista una separación definida.

El resultado es un estilo versátil que permite destacar los rasgos del rostro y conseguir una apariencia elegante sin perder naturalidad. Puede llevarse con el pelo suelto, recogido en una coleta o en un rodete, y adaptarse tanto a ocasiones especiales como a looks cotidianos. Su atractivo está en la sencillez y en la posibilidad de conseguir diferentes acabados con pocos recursos.

El Zero Part Hair es una tendencia capilar que consiste en peinar el cabello sin dejar visible una división central o lateral. A diferencia de los estilos tradicionales, en los que la raya organiza la distribución de la melena, esta propuesta busca eliminar ese punto de separación para conseguir una apariencia más uniforme.

Para lograrlo, el cabello puede llevarse hacia atrás, con las raíces pulidas o con un poco de volumen, dependiendo del efecto que se quiera conseguir. También es posible mantenerlo suelto y con movimiento natural. La clave está en evitar que la raya se convierta en el elemento protagonista del peinado.

Según explica Bovary, el pelo con raya cero representa una alternativa a la tradicional raya al medio y se relaciona con una estética más natural, sencilla y sofisticada.

La tendencia también refleja el interés por los looks minimalistas, en los que los detalles y los acabados cuidados adquieren mayor importancia.

Las características del pelo con raya cero

Sin raya visible: es su principal característica. El cabello se distribuye sin marcar una separación central o lateral.

Acabado natural: busca una apariencia sencilla, sin estructuras demasiado rígidas.

Versatilidad: puede adaptarse a diferentes largos, texturas y tipos de cabello.

Elegancia minimalista: permite conseguir peinados sofisticados sin demasiados accesorios ni elaboraciones.

Rostro despejado: al llevar el pelo hacia atrás, los rasgos faciales adquieren mayor protagonismo.

Diferentes texturas: puede lucirse con un acabado cuidado, efecto mojado, volumen o movimiento natural.

Adaptación a distintas ocasiones: funciona tanto para el día a día como para eventos y celebraciones.

Peinados para llevar el pelo con raya cero

Coleta baja

Es una de las alternativas más elegantes. Se peina todo el cabello hacia atrás y se recoge a la altura de la nuca, evitando que quede una raya marcada.

Moño bajo

Ideal para ocasiones formales o eventos especiales. El pelo se recoge en un moño, sin divisiones visibles.

Cabello suelto con volumen

Para quienes prefieren llevar la melena libre, se puede eliminar la raya y trabajar las raíces para conseguir movimiento y volumen natural.

Peinado efecto mojado

El famoso wet look es otra manera de lucir esta tendencia. Se utiliza un producto de fijación para llevar el cabello hacia atrás y conseguir un acabado brillante y sofisticado.

Coleta clásica

Una opción práctica para todos los días. Se retira el cabello del rostro y se recoge sin buscar una terminación excesivamente rígida.

Consejos para conseguir y mantener este peinado