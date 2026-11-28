El acercamiento entre Isa Pantoja y Kiko Rivera continúa dando mucho que hablar. Después de años marcados por el distanciamiento y la falta de comunicación, los hermanos han protagonizado un inesperado acercamiento que podría marcar el comienzo de una nueva etapa en su relación. Un reencuentro que comenzó durante la celebración del segundo cumpleaños de Alma, la hija de Anabel Pantoja, y que tuvo continuidad días después en casa del DJ, en Sevilla.

Precisamente, 24 horas después de aquel encuentro, Kiko Rivera sorprendía con sus primeras declaraciones ante la prensa, dejando entrever la emoción que había sentido al volver a compartir tiempo con su hermana. «La verdad que ayer algo dentro de mí volvió a su sitio, así que muy contento y muy feliz», confesaba el DJ, unas palabras que despertaron todo tipo de reacciones y alimentaron las expectativas sobre una posible reconciliación familiar.

Ahora ha sido Isa Pantoja quien ha hablado públicamente sobre lo sucedido durante su intervención en el programa ¡De viernes!, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. La colaboradora confirmó con naturalidad que había estado en casa de su hermano y explicó cómo se produjo ese esperado encuentro: «Había cámaras cuando salí de la urbanización. Entonces, pues claro que nos vimos».

Isa también reconoció que le sorprendió la rapidez con la que trascendió la noticia, especialmente porque ambos habían acordado mantener cierta discreción sobre su acercamiento. Preguntada por cómo se encontraba después de lo sucedido, respondió con tranquilidad: «Sí, sí, estoy bien, sí».

Una conversación a solas y sin las parejas presentes

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Isa acudió a casa de Kiko sin que su marido, Asraf Beno, entrase en la vivienda. Según se explicó en el programa, tampoco Lola, la mujer del DJ, habría estado presente durante la conversación. La intención era que los dos hermanos pudieran hablar tranquilamente, sin terceras personas, y abordar sus diferencias en la intimidad. Una decisión que Isa parece haber respetado, consciente de que se trataba de una conversación exclusivamente entre ellos y de un momento que necesitaba su propio espacio.

A pesar de las buenas sensaciones que ha dejado este acercamiento, Isa Pantoja no ha querido transmitir la idea de que todos los problemas estén solucionados. La hija de Isabel Pantoja ha preferido ser prudente y no ofrecer demasiados detalles sobre el contenido de la conversación. «No se puede solucionar en menos de dos horas», explicó, dejando claro que recuperar una relación después de tantos años de distanciamiento requiere tiempo y voluntad por ambas partes.

Además, quiso subrayar que este acercamiento con Kiko es independiente de la situación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. De esta manera, Isa deja claro que recuperar el vínculo con su hermano es un paso personal que no tiene por qué implicar cambios inmediatos en el resto de sus relaciones familiares. Por su parte, Kiko también ha pedido prudencia ante lo que pueda suceder en los próximos meses: «Tiempo al tiempo, chicos, tiempo al tiempo. A ver cómo sucede todo. Esperemos que todo vaya rumbo a lo positivo».

De momento, ambos han dado un primer paso después de años sin mantener una relación cercana. Un encuentro cargado de significado que abre una puerta a la esperanza, aunque todavía queda camino por recorrer para que los hermanos puedan recuperar el tiempo perdido.