Isa Pantoja y Kiko Rivera han dado un importante paso para intentar solucionar los problemas que les llevan distanciando durante años. Los hijos de la tonadillera se reencontraron en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja el pasado domingo, 22 de noviembre, y tan solo unos días después, volvieron a verse en la casa del DJ en Sevilla. Un encuentro mucho más íntimo en el que ambos tuvieron la oportunidad de poner sobre la mesa sus desencuentros e intentar sentar las bases de un nuevo capítulo en su relación. Hasta ahora, los dos habían optado por mantener la discreción y no pronunciarse públicamente sobre este acercamiento. Sin embargo, ha sido Kiko quien, en una de sus últimas apariciones públicas, ha decidido romper su silencio y confesar ante las cámaras lo feliz que está por haber tenido este primer acercamiento con su hermana.

«La verdad es que ayer dentro de mí volvió a mi sitio. Asi que, muy contento y muy feliz», decía ante los micrófonos de Europa Press con una visible sonrisa que no ha pasado desapercibida. Sin embargo, aprovechando su intervención, el DJ también destacaba que sentía cierto malestar porque la prensa se hubiera enterado de esta reconciliación. «Todavía estoy sorprendido de cómo se enteraron. Debo tener alguna cámara en mi casa o algo porque la verdad es que es un poco curioso. Porque es que no lo sabía nadie. Si os enteráis de quién lo ha dicho, me lo decís, ¿vale?», añadía.

Los reporteros han querido conocer si Isabel Pantoja está feliz por este acercamiento entre sus dos hijos, pero Kiko Rivera ha preferido esquivar la pregunta. Aunque lo cierto es que la actitud risueña con la que afrontaba las cuestiones de la prensa deja entrever que la intérprete de Marinero de luces estaría viviendo especialmente emocionada por este gran paso.

Todo lo que se sabe sobre el encuentro entre Kiko e Isa

Leticia Requejo ha sido la encargada de sacar a la luz algunos de los detalles del encuentro que se produjo entre Kiko e Isa Pantoja este jueves, 26 de noviembre. «Es Kiko quien ha tomado la iniciativa. Desde el domingo, llevan mandándose mensajes y finalmente han decidido verse hoy. […] Querían un encuentro íntimo y seguro para tener una conversación. Una conversación que ha durado unas horas, donde han empezado a hablar y a poner sobre la mesa las cosas que no les han gustado del otro», contaba desde el plató de La tarde se mueve.

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Sin embargo, la periodista dejaba claro que este primer encuentro no podía traducirse en una reconciliación como tal y que todavía quedan muchos asuntos por resolver entre ambos. Y por eso ahora la gran pregunta es: ¿Conseguirán volver a ser la familia unida que un día fueron? Solo el tiempo lo dirá.