Mediaset ha ofrecido un crossover completamente inesperado: el del imaginario Telecinco, en el ámbito del corazón, con el fútbol de El Chiringuito. Así, Belén Esteban se ha colado por sorpresa en el programa deportivo, y ha pillado por banda a Josep Pedrerol. La colaboradora del difunto Sálvame ha aprovechado para dar un tirón de orejas al presentador. El momento de la madrugada ha sido el único capaz de colarse en la conversación de un día en el que el dominio lo tiene el debate electoral a cuatro.

El momento se produjo cuando Pedrerol se encontraba en los exteriores de los platós, ubicados en Fuencarral, con sus tertualianos para escenificar el gol que Jude Bellingham anotó ante el PSV Eindhoven en la Champions League, un tanto de volea que adelantó en el marcador al Real Madrid. Sin ser capaces de recrear la jugada, una voz de lo más común en Telecinco se coló en el directo. Los espectadores tuvieron que adivinar quién era por su timbre, porque todavía su imagen no aparecía en el plano. «¡A ver si animáis a mi Atlético de Madrid!», gritó.

En efecto, era una de las colchoneras más reconocidas de la cadena: Belén Esteban. La colaboradora entró de lleno en El Chiringuito con la espontaneidad y el desparpajo que la caracterizan, aun estando en un formato que no se corresponde con su hábitat natural.

Belén Esteban coincidió con el equipo de El Chiringuito a su salida del plató de GH VIP, donde estuvo con Ion Aramendi tras abandonar la casa de Tres Cantos, y no tardó ni un segundo en sacar a relucir sus colores y lanzar un mensaje directo al corazón de los tertulianos: «¡Viva el Atlético de Madrid! Cerezo, Simeone! ¡A por todas, sois los mejores!». Pederol la recibió con un abrazo -«¡grande, Belén!»-, mientras ella le aclaró que era una de sus espectadoras más fieles: «Que os veo siempre, cab…».

Precisamente hace unos días, también se refirió a cómo se aborda la defensa del Atlético de Madrid en El Chiringuito. Fue concretamente la noche de la gala de estreno de GH VIP 9, cuando abandonó las instalaciones de Mediaset en dirección a la casa de Tres Cantos. La Esteban compartió trayecto en la furgoneta con Pipi Estrada, uno de los concursantes del reality, al que le dijo sin paliativos que le saca de sus casillas cuando colabora en el programa de Pedrerol: «No te aguanto en El Chiringuito porque defiendes fatal al Atleti, tienes que hacerlo más y mejor». El propio presentador hizo alusión a esa escena a posteriori, y le ofreció sumarse al espacio como tertuliana, para que asuma ella misma la defensa del equipo.