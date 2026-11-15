Belén Esteban irrumpe en directo en la entrevista de Rosario Mohedano para responder a sus acusaciones: «No he visto a la Rosa que yo conozco»

Las últimas semanas han estado marcadas por el enfrentamiento entre Belén Esteban, Rosa Benito y Rosario Mohedano. Lo que durante años fue una amistad entre la de Paracuellos y la excolaboradora de Sálvame se ha convertido en un cruce de reproches en el que han vuelto a salir a la luz episodios del pasado. Después de que Belén señalara a la hija de Rosa como una de las responsables del distanciamiento entre ambas, Rosario ha decidido sentarse en el plató de ¡De Viernes! para responder a sus acusaciones y contar su versión de una historia que parece no tener fin.

La hija de Amador Mohedano ha acudido al programa después de que Beatriz Trapote abandonara el plató y se ha sentado junto a la hermana de Jesulín de Ubrique. Antes de entrar de lleno en la polémica, los presentadores le han preguntado si había hablado con su madre sobre la entrevista. «No, he preferido no hablar con ella antes de venir aquí», ha confesado, dejando claro que quería afrontar la conversación desde su propia experiencia y sin condicionantes.

Desde el comienzo, Rosario ha querido marcar distancias con las últimas declaraciones de Belén. «Lo que dijo ayer ya no me dolió. Me dolió cómo hace años tuvo actitudes muy injustas hacia mi persona. Yo quiero hablar de lo que a mí me ha hecho Belén», ha explicado. Además, ha recuperado una de las frases que la colaboradora pronunció al hablar de su enfrentamiento con Rosa para lanzar un mensaje a la de Paracuellos: «Ella dijo que un hijo duele mucho, pues que empatice con mi madre».

Rosario Mohedano explica por qué se rompió su relación con Belén Esteban

Uno de los asuntos centrales de la entrevista ha sido el papel que Belén atribuye a Rosario en el distanciamiento entre ella y Rosa Benito. En su última aparición en ¡De Viernes!, Esteban aseguró que la hija de su examiga había «metido mucha mierda» en la relación. Una versión que Mohedano ha rechazado de plano y a la que ha respondido con un repaso a algunos de los episodios que, según su relato, terminaron cambiando su vínculo con la colaboradora.

Rosario ha reconocido que hubo una época en la que Belén se portó especialmente bien con ella. En concreto, ha recordado el momento en el que rompió con Antonio Tejado, en 2009. «Es verdad que ella se parte la cara por mí cientos de veces y le doy las gracias. Belén estaba defendiendo la verdad», ha admitido. Sin embargo, la relación habría cambiado después de que decidiera interponer una demanda contra La Fábrica de la Tele, productora con la que Belén Esteban mantiene una estrecha relación. «Cuando lo hago, Belén llama a mi madre para que me convenciera de que quitaran esa demanda y Belén comienza a atacarme», ha asegurado. La hija de Rosa Benito también ha negado haber intervenido para provocar el enfrentamiento entre las dos antiguas amigas: «Yo nunca metí mierda entre las dos, porque si no, esos intentos de reconciliación que han sucedido nunca se habrían dado».

El ingreso de Rosa Benito en una clínica psiquiátrica

Durante la entrevista, Rosario también ha recuperado uno de los momentos más complicados de la vida de su madre: su ingreso en una clínica psiquiátrica. La hija de Rosa Benito ha recordado cómo vivió aquella etapa y ha denunciado las burlas que, según su testimonio, se produjeron en televisión mientras su madre atravesaba una situación delicada. «Cuando mi madre estaba en la López Ibor se reían de mi madre. Además, dijeron que iba a estar genial haciendo pulseritas», ha relatado. Un episodio que sigue teniendo muy presente y que ha relacionado con el cambio de percepción que, a su juicio, tuvo Rosa sobre algunas personas de su entorno. «Cuando estás metiéndote con la hija de tu amiga, ves la realidad», ha añadido.

Rosario Mohedano responde a la acusación de haber manipulado a su madre

Otro de los reproches que Belén Esteban ha puesto sobre la mesa es que Rosario habría influido en Rosa para deteriorar la relación entre ambas. Una acusación que la entrevistada ha vuelto a negar. «La vida ha enseñado a mi madre cómo es Belén Esteban», ha defendido, insistiendo en que no ha necesitado intervenir para que su madre sacara sus propias conclusiones.

Para demostrar que sus diferencias con determinadas figuras televisivas no le impiden mantener una relación profesional, Rosario ha recordado incluso sus desencuentros con Jorge Javier Vázquez. También ha explicado que, pese a esas discrepancias, se ha sentado a defender a su madre durante su participación en Supervivientes All Stars 3.

La polémica por el coche del padre de Belén Esteban

La entrevista también ha recuperado una anécdota que ambas han contado de manera diferente: el supuesto préstamo del coche del padre de Belén. La de Paracuellos aseguró que, después de regresar de Benidorm con Rosario, esta se quedó con el vehículo durante tres meses porque no tenía uno propio. La hija de Rosa Benito ha querido matizar esa versión y ha recordado que, en un vídeo anterior, Belén había hablado de un mes. «Ella sale en un vídeo hace años diciendo que me quedé el coche durante un mes y ahora resulta que son tres», ha señalado. Según su relato, fue ella quien hizo un favor a la colaboradora, que no tenía carné de conducir, y se llevó el vehículo a su casa para que pudieran recogerlo cuando lo necesitaran.

Belén Esteban entra por teléfono y responde a Rosario en directo

El momento más inesperado de la noche ha llegado cuando Belén Esteban ha entrado en directo durante la entrevista. La colaboradora ha querido corregir una de las afirmaciones de Rosario sobre el ingreso de Rosa Benito y ha asegurado que su madre no estuvo en la clínica López Ibor, sino en otro centro. Además, ha aprovechado la llamada para dirigirse tanto a Rosario como a Beatriz Trapote y dejar clara su postura: «No quiero una guerra y la vida pasa por momentos en los que la gente está más unida o no».

Lejos de limitarse a desmentir ese detalle, Belén ha reconocido que sí ha hablado de Rosario, aunque ha insistido en que no quiere alimentar nuevos enfrentamientos. «He de reconocer que sí he hablado de Rosario Mohedano, pero no quiero entrar de pelota porque no lo soy», ha afirmado. También ha tenido palabras para la invitada, a quien ha reconocido que había defendido bien a su madre durante la entrevista.

Sin embargo, sus comentarios sobre Rosa han vuelto a dejar patente que la relación entre ambas está lejos de recuperarse. «No he visto a la Rosa que yo conozco. La he visto ida, con cara de rabia… Yo no quiero una guerra con nadie», ha añadido. Antes de terminar la llamada, Belén ha prometido que no volverá a hablar de Rosario, siempre que ese compromiso sea mutuo. Una propuesta que deja en manos de ambas la posibilidad de poner fin a un enfrentamiento que ha vuelto a ocupar el centro de la actualidad televisiva.