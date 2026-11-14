Belén Esteban contra Rosa Benito: «No me da asco, me da pena»

Este 13 de noviembre, Belén Esteban ha confesado en ¡De viernes! que será nueva concursante de Gran Hermano VIP 9 y ha contestado a alguna de sus últimas polémicas, entre ellas las duras declaraciones que vertió sobre ella, un día antes en la final de Supervivientes All Stars 3, la que fue su íntima amiga Rosa Benito.

El ataque de Rosa Benito a Belén Esteban

Durante la final de Supervivientes All Stars 3, Rosa Benito fue entrevistada por Jorge Javier Vázquez en el plató como quinta finalista del reality. Entre otras cosas, la exconcursante fue interrogada sobre las malas palabras que tuvo en Honduras contra la que era su íntima amiga, Belén Esteban.

Según Rosa, tras muchos años de amistad, ella y Esteban se separaron después de que Belén, tras la cancelación de Sálvame, criticara a la hija de Benito, Chayo Mohedano, desde el programa Ni que fuéramos en TEN (que fue cancelado).

Cuando Jorge Javier Vázquez le informó a Benito que Belén Esteban habría regresado a Mediaset tras unas entrevistas a ¡De viernes!, Benito dijo: «Ella vuelve y yo me voy. Yo ya lo he dicho, es algo que tenía en mi mente».

Vázquez le recordó a Benito que él mismo ha sido testigo de la amistad inquebrantable entre ella y Esteban. Rosa afirmó que sí, que quería mucho a la de Paracuellos, pero que, en un momento dado, todo se acabó: «Seguí siendo amiga muy fiel. Jamás he dicho cosas de ella, de lo que hemos vivido. Ha sido una persona que, cuando ha estado en otros programas que fracasaron, me tiró por tierra y a mi hija también. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. Esta señora es la nada en mi vida».

La respuesta de Belén Esteban

·»Creo que Chayo ha hecho muy buena defensa de su madre. Rosa ha hablado de su vida con todo su derecho. Tengo que decir que a la Rosa que he visto en Supervivientes yo no la reconozco, sobre todo por cómo trató a Yola Berrocal y a Asraf Beno», ha dicho Belén sobre el paso de la que fue su amiga por el reality de supervivencia.

«Rosa no me da asco, me da pena», ha dicho Belén sobre Benito, además de insinuar que su examiga pertenece a una «camada» de famosos con una misma representante (no ha explicado más) y que por eso la critica ahora.

Esteban le ha enviado el siguiente mensaje a la que fue su compañera: «Rosa, ¿tú no te acuerdas de que en Supervivientes 2011 yo me iba a mi casa llorando cuando llamaban a tu marido, el venao (cornudo)? Rosa, no te confundas, no sé quién te ha envenenado. Rosa no me da asco, me da pena».

Según Belén, Chayio Mohedano ha «metido mucha mierda» en la amistad entre ella y Rosa Benito. «Creo que Chayo ha manipulado a su madre», ha insistido la invitada a ¡De viernes!