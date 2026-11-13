Belén Esteban confirma que será nueva concursante de ‘Gran Hermano VIP 9’: «Mi marido me dijo que no entrara»

Este 13 de noviembre, Belén Esteban ha regresado a ¡De viernes! tras el gran éxito que tuvieron sus dos últimas intervenciones. La de Paracuellos ha comenzado repasando su trayectoria como personaje popular desde que empezó a salir con el torero Jesulín de Ubrique, ha respondido a sus polémicas y ha confesado lo que muchos ya sospechaban; será concursante en Gran Hermano VIP 9.

Belén Esteban y su carrera laboral

En un primer acercamiento, Santi Acosta y Bea Archoda se han reunido con Belén en una sala a solas, donde han avisado que la de Paracuellos va a contar una decisión muy importante que ha tomado: El tren pasa una vez por tu vida y por la mía ha pasado muchas veces por mi vida y ahora estoy muy preparada para coger este tren. Estoy preparada para todo lo que pueda suceder. Desde hace un mes se habla todos los días de Belén Esteban, pero no me quejo», ha dicho Esteban sin desvelar, en ese momento, de qué se trataba. Además, la excolaboradora de Sálvame ha dejado claro que: «En cuatro años no se ha hablado de mí en Mediaset y tengo muy claro que quiero trabajar».

Esteban ha reconocido que tanto Mediaset como las productoras Madnarina y Unicorn (propiedad de Ana Rosa) le han ofrecido trabajo en los últimos meses.

¡De viernes! ha recordado la trayectoria pública de Belén Esteban desde que fue conocida como pareja de Jesulín de Ubrique hasta ser uno de los personajes más populares de nuestra televisión gracias a su participación en programas como Sálvame. «Qué suerte tengo de estar aquí, de tener el marido que tengo y las amigas que tengo desde siempre», ha dicho la invitada al recordar su trayectoria.

«No he recibido una demanda de Jesulín»

Antes de la entrevista con todos los colaboradores, Belén ha respondido a alguna de sus últimas polémicas.

Belén Esteban ha admitido que «a día de hoy» no ha recibido ninguna demanda de Jesulín de Ubrique tras su última intervención en ¡De viernes!. en la que respondía a Juls Janeiro tras un verano de guerra mediática entre ambas. «Tú serás la reina, pero yo soy la patrona», le ha dicho Belén a la hermana de su hija Andrea.

A Julia Janeiro también le ha querido decir que: «Ten cuidado con quién hablas porque yo me entero de todo. En los móviles hay un botón para grabar». La de Paracuellos ha confirmado que le «ha llegado mucha información sobre cosas que han dicho María Jesús Campanairo y Juls Janeiro» con periodistas que, según Esteban, la graban sin su consentimiento.

La gran noticia de Belén Esteban

«Me ha costado mucho dar el paso, pero dicen que la vida es de valientes y yo lo soy», ha dicho Esteban nada más entrar en el plató de ¡De viernes!. Acto seguido, el programa ha emitido un vídeo en el que se confirmaba la participación de la de Paracuellos en la nueva edición de GH VIP 9, reality que ganó en su tercera edición.

«Mi marido y mi hermano me dijeron que no entrara, pero mi madre y mi hija me dijeron que lo hiciera. Es por ellas por lo que he dicho que sí», ha confesado Esteban.

«Estoy más nerviosa por ver a Jorge Javier que por entrar en la casa. Yo tengo dos presentadores en Mediaset que son un referente: Jorge Javier y Xuxo Jones.», ha expresado Belén ante su reencuentro con el que fue su presentador en Sálvame.

Telecinco ha confirmado que Gran Hermano VIP 9 se estrenará el próximo miércoles 18 de noviembre.

La anécdota de Belén con el hijo de Olvido Hormigos

Belén Esteban ha contado algo muy emocionante. Y es que, según ella, tras un concierto al que fue con toda su familia, fueron a cenar una cena y un camarero «joven» se acercó a ella y le confesó que era el hijo de Olvido Hormigos, su gran adversaria en GH VIP 3.

«Le pedí que llamara a su madre y me puse y le dije. Olvido, siento todo lo que ha pasado entre nosotras y lo que te he hecho. Tengo que darte la enhorabuena por el hijo tan estupendo que tienes. Olvido estuvo conmigo muy maja y muy conciliadora», ha dicho Belén sobre la exconcejala socialista de los Yébenes.