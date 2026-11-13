‘GH VIP 9’: la lista completa de concursantes famosos para el ‘reality’ de Telecinco

Telecinco recupera una de sus marcas más emblemáticas en el universo del reality show con el lanzamiento de la novena edición de Gran Hermano VIP (GH VIP 9). El formato de la casa con famosos regresa a la parrilla de Mediaset de la mano de Jorge Javier Vázquez, casi tres años después de la final de GH VIP 8, celebrada el 21 de diciembre de 2023, en la que Naomi Asensi se alzó con el maletín.

Tras haber probado suerte recientemente con versiones de anónimos y ediciones por parejas (GH DÚO), Telecinco apuesta de nuevo por el concurso individual con rostros populares para intentar impulsar sus datos de audiencia en prime time, después del cierre de Supervivientes All Stars 3, cuyas galas han sido el principal pilar de la cadena por su buen rendimiento. La nueva edición de GH VIP releva en la programación a Supervivientes All Stars.

Al frente de las galas principales de los jueves estará Jorge Javier Vázquez, que retoma las riendas del formato en la nueva casa ubicada en Tres Cantos. Respecto a la duración del concurso, las previsiones apuntan a un recorrido que abarcaría toda la campaña navideña y situaría una hipotética gran final en febrero de 2027.

Concursantes confirmados por Telecinco

Bajo el lema promocional Siente la llamada, Telecinco ha ido desvelando a cuentagotas en distintos programas de la cadena la identidad de los habitantes oficiales de la casa:

Arturo Requejo

El vasco saltó a la fama en 2009 como uno de los grandes protagonistas de Gran Hermano 11, edición marcada por su intensa y polémica relación con Indhira Kalvani. Posteriormente, participó en Supervivientes 2011, ejerció como tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa y ocupó titulares en la prensa rosa por su noviazgo con la cantante Merche.

Karmele Marchante

A sus 80 años, la veterana periodista vuelve a la primera línea televisiva tras su paso por formatos como ¡De Viernes!. Histórica cronista de la prensa del corazón en programas míticos como Tómbola y Sálvame, ya cuenta con experiencia en realities tras competir en Supervivientes 2008. Su entrada añade un morbo adicional: su reencuentro en directo con Jorge Javier Vázquez, al que llamó «psicópata», como él mismo recordó recientemente.

Pipi Estrada

El periodista deportivo y colaborador habitual de El Chiringuito o Fiesta se suma a la convivencia en la casa de GH. Conocido en el ámbito del corazón por su mediática relación sentimental con Terelu Campos hace dos décadas, y después con Miriam Sánchez, Pipi Estrada cuenta con un amplio bagaje en realities tras pasar por Supervivientes y Pesadilla en El Paraíso.

Paloma González

Estilista y colaboradora en espacios como La tarde se mueve, alcanzó la popularidad en 2018 al incorporarse como jueza en el programa Cámbiame, donde destacó por su carácter directo y sus recordados enfrentamientos con compañeros como Natalia Ferviú y Pelayo Díaz. Será su estreno absoluto en un concurso de convivencia.

Katrin Ortega

Es el perfil más inesperado del casting. Política en activo y alcaldesa de Parauta, un pequeño municipio de la Serranía de Ronda (Málaga). Saltó a la actualidad nacional tras ser conocida como la regidora más votada de España bajo las siglas del PSOE en las elecciones municipales de 2023 (con más del 88% de los apoyos) y por su posterior decisión de darse de baja del partido de Pedro Sánchez en octubre de 2026 para gobernar como no adscrita. Debuta en un plató de entretenimiento tras limitar hasta ahora sus apariciones a actos institucionales.

Raquel Mosquera

Peluquera y empresaria madrileña, lleva tres décadas formando parte de la crónica social española, desde que saltó a la fama en los años noventa por su matrimonio con el fallecido boxeador Pedro Carrasco. Aunque ha participado en dos ediciones de Supervivientes, además de Expedición Imposible y ¡Mira quién salta!, esta será su primera vez dentro de la casa de Gran Hermano.

Cristina Porta

La periodista deportiva se dio a conocer como concursante en 2021 gracias a Secret Story: La casa de los secretos, donde fue segunda finalista y protagonizó un noviazgo con el italiano Luca Onestini. En los últimos años ha desarrollado una exitosa carrera en la televisión hispana de Estados Unidos, donde ha participado en La casa de los famosos y ha ganado Top Chef VIP.

Gianmarco Onestini

Tras darse a conocer en Grande Fratello en su país natal, el italiano se convirtió en un rostro habitual de Telecinco tras su paso por GH VIP 7 en 2019, El tiempo del descuento y Supervivientes 2021. Su entrada garantiza tensión desde el primer minuto, ya que es el hermano menor de Luca Onestini, ex pareja de Cristina Porta, con quien mantiene una mala relación pública.

El resto de nombres

A la espera de que Telecinco termine de oficializar la plantilla completa en los días previos al estreno, las quinielas ya señalan el resto de fichajes que estarían cerrados para cruzar las puertas de Tres Cantos:

Náyades Lospitao y Nacho de Borbón

La modelo pacense de 22 años y su pareja -primo lejano del rey Felipe VI y ex concursante de Supervivientes 2022- vienen de protagonizar la undécima edición de La isla de las tentaciones, donde su relación saltó por los aires tras la infidelidad de ella con Andrea Sabatini. Todo apunta a que ambos convivirán juntos en el concurso.

Carlos Corbacho

Ex trabajador de Isabel Pantoja. Su presencia aporta la habitual cuota de testimonios vinculados al entorno de Cantora.

Lía Romero

Concursante revelación de la edición de anónimos de Traitors España, emitido en Atresplayer, que daría así el salto a un gran reality en abierto.

Raquel Bollo

La veterana colaboradora de televisión es otro de los nombres que suenan con fuerza en las quinielas para sumarse a la convivencia.