Katrin Ortega, concursante confirmada de ‘GH VIP 9’: la alcaldesa más votada de España que rompió con el PSOE de Sánchez

Según ha podido saber COOL en primicia Katrin Ortega Márquez será concursante de Gran Hermano VIP 9, tal y como vaticinamos en este mismo medio hace un par de semanas. La alcaldesa de Parauta, un pequeño municipio de la Serranía de Ronda (Málaga) saltó a los medios por su decisión de abandonar el PSOE, partido con el que logró el 88,13% de los votos en las elecciones municipales de 2023..

La alcaldesa más votada de Málaga abandona el PSOE

La trayectoria política de Ortega también tiene antecedentes familiares: su abuelo fue alcalde de Parauta en 1979 y volvió a ocupar el cargo en 1983. Ella comenzó como concejala de Turismo, Nuevas Tecnologías, Cultura, Fiestas y Deportes antes de encabezar la candidatura socialista en 2019. Cuatro años después consiguió un resultado histórico, con el 88,13% de los votos y los siete concejales del Ayuntamiento. Ahora, la regidora pretende continuar al frente del municipio como no adscrita y preparar una candidatura independiente para las elecciones municipales de mayo de 2027 bajo las siglas de Unidos Parauta Avanza.

Con cerca de 15.000 seguidores en Instagram, Ortega proyecta una imagen que se aleja del perfil tradicional de una alcaldesa rural. En su cuenta, @kat.ortma, conviven las publicaciones sobre su gestión municipal con fotografías de viajes, eventos exclusivos, conjuntos de fiesta y posados en lugares de moda. La regidora es también madre de tres hijos y cuenta con experiencia empresarial en el sector deportivo, ya que fue administradora de Crossfit Kaldana SL, una sociedad vinculada a la explotación de centros deportivos en Marbella, entre 2017 y febrero de 2024.

Viajes, lujo y tradiciones andaluzas

El perfil de Instagram de Katrin Ortega funciona como un escaparate de su estilo de vida. Entre sus publicaciones destacan las imágenes del festival Starlite de Marbella y de Tomorrowland, así como fotografías junto a vehículos de alta gama y en escenarios exclusivos. Los viajes también ocupan un lugar importante: Ibiza, Tarifa, Roma, Berlín, Tailandia y República Dominicana figuran entre los destinos que ha compartido con sus seguidores. A estas estampas se suman etiquetas como #mummylife, #lifestyle y #emprendedora, con las que combina su faceta familiar y profesional con una imagen cercana a la de una creadora de contenido.

Sin embargo, la alcaldesa tampoco olvida sus raíces andaluzas. En su cuenta aparecen fotografías vestida de romera en El Rocío, además de imágenes relacionadas con la Feria de San Pedro y la Feria del Caballo de Jerez. También utiliza sus redes para promocionar Parauta y mostrar algunos de los rincones naturales de la localidad que gobierna desde 2019.