Katrin Ortega, la alcaldesa más votada de Sánchez en Málaga, pide la baja del PSOE junto a otros dos concejales

Katrin Ortega, alcaldesa socialista de Parauta (Málaga), ha pedido la baja del PSOE después de lograr en las elecciones municipales de 2023 el mayor respaldo electoral de la provincia para los de Sánchez. La regidora obtuvo más del 88% de los votos y consiguió los siete concejales que componen la Corporación municipal, dejando al Partido Popular sin representación. Su salida supone un revés para los socialistas en la Serranía de Ronda, donde el partido pierde a una de sus representantes municipales con mayor apoyo en las urnas.

La decisión no afecta únicamente a la alcaldesa. Juan Jesús Sánchez y Adelaida Becerra, otros dos integrantes de su equipo de Gobierno, también han abandonado la militancia socialista. Los tres pasarán a formar parte del grupo de concejales no adscritos, aunque Ortega continuará por el momento al frente del Ayuntamiento.

La regidora ha confirmado su decisión, pero no ha explicado públicamente los motivos que la han llevado a romper con el PSOE, aunque sí ha aclarado que, en las próximas elecciones municipales, se presentará con un partido independiente. Entre las hipótesis que manejan fuentes próximas figura la posibilidad de que existan discrepancias con la gestión del Gobierno central de Pedro Sánchez.

Un respaldo electoral abrumador

El resultado obtenido por Ortega en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 explica la relevancia política de su salida. El PSOE consiguió 156 votos en Parauta, frente a los 19 del PP. La candidatura socialista se hizo con los siete concejales en juego y mejoró los resultados de los anteriores comicios, celebrados en 2019, cuando obtuvo cinco ediles frente a los dos populares.

Con ese resultado, Parauta quedó configurado como un municipio sin oposición en el Pleno municipal. El PP, que había contado con dos representantes en la anterior legislatura, desapareció de la Corporación tras los comicios de 2023. La salida de Ortega y de otros dos miembros del equipo de Gobierno abre ahora una nueva etapa política en el municipio.

La renuncia a la militancia socialista tampoco implica que Ortega tenga que abandonar el cargo de alcaldesa. Por ahora, la regidora mantiene sus funciones al frente del Ayuntamiento, mientras que los dos ediles dejan de pertenecer al PSOE y pasan a la condición de no adscritos.

Un golpe para el PSOE en Málaga

La marcha de Ortega supone una pérdida relevante para el PSOE malagueño. La formación conserva así una de sus alcaldías en la provincia, pero pierde la vinculación orgánica con una regidora que logró un respaldo electoral excepcional en las últimas municipales. La salida de otros dos miembros del equipo de Gobierno amplía el alcance de la decisión y deja abierta la incógnita sobre la futura relación de los tres concejales con el partido.

La principal incógnita es si la salida de Ortega responde a un desacuerdo con la dirección socialista o a una ruptura más profunda con el proyecto político de Pedro Sánchez. Lo que sí está claro es que el PSOE pierde la militancia de una alcaldesa que logró el respaldo de casi nueve de cada diez votos emitidos en Parauta y que, junto a dos miembros de su equipo, continuará por ahora en el Ayuntamiento al margen de las siglas socialistas.