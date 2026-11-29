Respuesta contundente de los municipios de la zona de la DANA de Valencia frente al «si quieren ayuda, que la pidan» de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno al que los españoles han desalojado de la Moncloa con sus votos este domingo. El PP de Juanfran Pérez Llorca se ha impuesto a los socialistas en los principales municipios afectados por la riada. Y, sobre todo, el PP ha ganado en Paiporta, la localidad ubicada en la conocida como zona cero de la riada, donde ha obtenido el 30,4% de los votos, prácticamente el mismo resultado que las pasadas generales. Vox ha obtenido, también en Paiporta, el 23% de los votos. Es decir, cinco puntos porcentuales más que en las generales de 2023. Entre ambas formaciones, suman el 53,4% de los votos emitidos. Más de la mitad.

Por su parte, el PSOE protagoniza en Paiporta un completo hundimiento: cae 8,2 puntos porcentuales. La estrategia de Sánchez y Diana Morant tras la riada fracasa hasta el punto de que los socialistas apenas obtienen el 25% de los votos.

El resultado de Paiporta es espejo de lo sucedido en toda la zona DANA, donde los socialistas se hunden en la inmensa mayoría de los municipios entre cuatro y ocho puntos porcentuales. El PP gana y Vox ha experimentado un importante ascenso, recogiendo los votos que pierden los socialistas.

La victoria del PP de Pérez Llorca en el conocido como territorio DANA se produce después de dos años consecutivos caracterizados por las movilizaciones de la izquierda. Una gestión de esa crisis, por parte del PSOE, que se ha revelado como un auténtico fracaso. A los socialistas les ha pasado factura también el considerable retraso en las infraestructuras que debía recuperar el gobierno. La fallida estrategia de Diana Morant de enfrentamiento con el Consell durante la reconstrucción ha sido una de las claves de la derrota socialista en esa zona DANA.

Por su parte, Juanfran Pérez Llorca cumple con el encargo de Feijóo de liderar la recuperación en ese mismo territorio, reconstruyendo con agilidad las infraestructuras afectadas «a pulmón». Es decir, sin ayuda del Gobierno de Sánchez, como ha venido reiterando el propio Pérez Llorca.

El PP se ha impuesto también en Catarroja, donde gobierna con Lorena Silvent y donde el PSOE sufre un considerable descenso de 6,6 puntos porcentuales. En Catarroja hay, también, un importante ascenso de Vox, que sube un 4,5%.

En Alfafar, el PSOE experimenta un descenso de más de cinco puntos, también en comparación con las pasadas elecciones generales. El PP se mantiene, mientras Vox experimenta también un fuerte crecimiento de 5,4 puntos porcentuales.

En Torrent, el PP es la fuerza más votada, en tanto que los socialistas también bajan más de seis puntos desde las pasadas generales. En Masanasa, también hay un importante descenso de los socialistas. El PP también se impone en Picaña y en Aldaya y en toda la zona DANA.