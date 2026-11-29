El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha celebrado la salida de Pedro Sánchez al señalar que las elecciones de este domingo han sido las más trascendentales desde 1977, planteadas como una disyuntiva directa entre «democracia o autocracia». «Ahí tienes la puerta de salida, los españoles no te queremos», ha dicho.

Inda ha afirmado que los votantes han echado a un gobernante «que se ha corrompido, que ha matado por negligencia criminal» a 115 fallecidos en Urda y Adamuz, atribuyéndole además un delito de traición por la venta de Ceuta al «sátrapa marroquí». El director de este periódico ha remarcado que no se conforma con el veredicto de las urnas y exige sentar cuanto antes en el banquillo a Sánchez, a quien tacha de «gánster», manifestando su deseo de que termine en el mismo sitio que Koldo y Ábalos.