Vivimos en la era de la raza progre. La raza progre es la más numerosa del planeta, aunque no se clasifique como las demás razas, porque para ella no existe más raza que la raza humana. Y eso le convierte en la raza suprema, como la vaca gallega o el buey de Kobe. No hay una razón lógica para ser progre. Se es y punto. Pertenecer a la raza progre es obtener un estatus biológico superior, aunque vivas toda tu vida dependiendo de lo que otros te den, y jurídicamente impune, porque no ha nacido el juez que pueda condenar las intenciones buenistas.

También te coloca en un escalón moralmente impoluto, porque los hechos adquieren conciencia cuando uno se sitúa en el lado de la historia que elige como correcto, importe o no la dislexia intelectual. Y el progre no falla en eso, siempre elige lo mejor, aunque la historia le refute su criterio. Pero todo progre de raza sabe que la historia es facha hasta que se demuestre lo contrario. Y si lo contrario se convierte en ley con memoria histérica, mejor.

La raza progre se compone de un subconjunto de seres humanos unidos por un cordón umbilical e ideológico basado en el siguiente marco mental: todo lo que no sea ser progre, es ser facha. Es decir, todo lo que escape al universo conceptual, sentimental y dermatológico del progre con pedigrí debe ser etiquetado como peligroso para la salud y, por tanto, susceptible de ser perseguido por las autoridades competentes, que deberán ser progres o, de lo contrario, también entrarán en el etiquetado de reses fascistas.

Además, la raza progre no necesita criterio para seleccionar ni razones para decidir. Su opinión y voto vienen condicionados de nacimiento, por un gen universal que le hace tomar partido siempre en función de la excusa: la alternativa es peor, quitarán los derechos adquiridos (nunca dicen cuándo y dónde), la ultraderecha nos llevará al siglo siete antes de Cristo y el terraplanismo se impondrá en la televisión. Al progre de raza le da igual si la formación política que le presenta sus respetos y subsidios representa una organización criminal, le roba con una sonrisa o usa su dinero para colocar samaritanas del amor o amiguetes de carné. De hecho, si lo hacen, es por una buena causa. Mejor una prostituta en ADIF que un ingeniero fascista ordenando el tráfico ferroviario.

Y por si no fuera poco con ello, el progre es un ser, por naturaleza, racista. Su idea del mundo se limita a admitir en casa ajena —nunca en la propia— a todo aquel que conviene a sus necesidades ideológicas, excluyendo de su posición humanitaria al que no opina como el manual progre dicta, aunque llegase a la frontera huyendo de dictaduras políticas, guerras cruentas y crisis humanitarias reales. La raza progre sólo se alimenta de seres humanos que no cuestionen la progresía: le ponen una manta a la discusión y que circule la siguiente causita.

España cambiará y llegará un gobierno nuevo, que deberá ejercer, con precisión de cirujano, qué tipo de bisturí es necesario meterle a una sociedad y a un Estado corrompido por el fentanilo que la raza progre lleva consumiendo décadas. Si quienes entren ahora a dirigir la nación no frenan su alimentación, económica, educativa, social y cultural, volverán con más fuerza a convencernos con su turra superior y su holocausto moral de que la raza progre, en realidad, es bailar sobre los muertos y reír ante los pobres. Y eso, claro, es progreso del bueno.