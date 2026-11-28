El 12 de diciembre Puigdemont el prófugo más famoso de la España contemporánea regresa a su patria por Navidad. Será recibido con todo el boato y parafernalia propio de los vuelos gallináceos catalanes que son en el fondo más falsos que una peseta de madera.

Puigdemont se ha pasado unos cuantos años viviendo por cuenta de los contribuyentes españoles burlando permanentemente a la Justicia. Es más, durante este tiempo se aprovechó de un traidorzuelo como Sánchez para humillar a España y a todos los españoles. El todavía presidente del Gobierno que tenía y el imperativo de defender a la nación se pasó con armas y bagages a los enemigos de España a cambio de siete votos que poco le sirvieron al final. Un traidor a los intereses generales como la catedral de Burgos. ¡La Historia la juzgará! Y bien juzgado.

Sólo por este hecho la democracia española hubiera tenido que impedir que Sánchez concurriera a las elecciones del próximo domingo como a buen seguro hubiera ocurrido en cualquier país serio del mundo. Sánchez, en algún momento, tendrá que dar cuenta de esta fechoría, más propia de un cuatrero al uso que de un gobernante mínimamente responsable, tendrá que sentarse ante un tribunal para explicar por qué se permitió el lujo de poner al Estado en almoneda, de rodillas ante alguien que ha tenido que ser amnistiado sin pasar por tribunal alguno.

Los ciudadanos españoles que asistimos en vivo y en directo a aquel golpe de Estado perpetrado sobre grandes mentiras soberanistas no tendremos perdón de Dios si en algún momentos olvidamos ese golpe de Estado y al traidor que no les hizo pagar lo que debían.

Nunca jamás.