El tiempo ha cumplido. La derecha retorna al poder de la nación española después de más de ocho años largos en los que la democracia encontró en España un paréntesis. Lo ocurrido quedará en el imaginario colectivo del país por mucho tiempo. Espero.

Ahora hay que mirar hacia adelante. Si finalmente este domingo los españoles se deciden a dar el pase de la cortinilla a Pedro Sánchez y sus secuaces, significará, en efecto, que apuestan por un gobierno de la derecha que a lo largo de la campaña ha demostrado tener programa, ideas para revertir toda la maldad que las medidas sanchistas han ocasionado a España. Si no optan, en cambio, por seguir con más de lo mismo, no podremos quejarnos.

Ya sé que la izquierda, específicamente el PSOE, hace tiempo que puso en marcha un vasto programa, pagado con dinero de los contribuyentes, para pervertir el censo electoral con intenciones espurias. Lo sabe toda España. Y habrá que tenerlo bien presente. El sanchismo se asemeja mucho al final del chavismo venezolano que, incluso, después de derrotado, sigue en el poder fáctico del país caribeño.

Si los españoles optaran por un gobierno PP/Vox, tanto Núñez Feijóo como Santiago Abascal saben perfectamente lo que les espeta. El propio programa popular lo lleva a titulares en el programa electoral Reconstrucción Nacional.

Hay que reconstruir el país en todos los ámbitos. Institucionalmente, económicamente, en el campo de la decencia y en el marco de la proyección exterior de España, actualmente bajo mínimos tras las fechorías continuadas de Pedro Sánchez.

Ello significará muchos sacrificios y mucho aguante. Porque unas izquierdas rabiosas van a intentar poner en jaque el nuevo gobierno desde el minuto cero.

Por eso cobra singular importancia en este nuevo escenario que el bloque de la derecha debe entender mínimamente en los grandes asuntos cuyas medidas a tomar tienen que dar la vuelta al Estado como un calcetín. Y todo ello a gran velocidad, insisto, en los diez asuntos que exigen urgencia.

Democracia, salud pública limpia, combate a la corrupción sin paliativos, inteligencia, perseverancia y ensanche de las libertades reales y concretas.

¿Fácil? En modo alguno.

Por eso resulta de vital importancia, vuelvo a subrayar, si los españoles deciden el próximo domingo pasar página, que los dos principales líderes de la nueva situación sepan que no van a un desfile, sino a combatir en una guerra que planteará la izquierda a cara de perro. Es decir, como siempre.