SUBE: Kate Middleton

La princesa de Gales, porque estrena la BBC en Gran Bretaña este mismo domingo el documental Heal (Sanar) sobre su vida, teniendo como denominador común del relato su enfermedad, un cáncer, que le cambió su vida, que le cambió su mundo. Con sus sinceras declaraciones sobre ello, quiere compartir su experiencia, su sufrimiento, su lucha y su tenacidad para poder ayudar a quienes estén en ese proceso de curación, donde no solo se encuentra el enfermo, sino que también cuenta, y muchísimo, la ayuda de quienes les rodean, en este caso concreto su marido, Guillermo, sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, y demás familia. En el documental habla sobre el desafío que supuso escalar los tres picos del Reino Unido, que tanto le ayudó en ese contacto directo con la naturaleza. Un ejemplo de superación para aquellos que se encuentran en esa misma situación.

SUBE: Marc Márquez

No importaron los recientes accidentes ni su brazo derecho operado por novena vez en siete años, para convertirse, a sus 33, en el tercer campeón más veterano de la historia, consiguiendo el décimo título de su leyenda de MotoGP en el Autódromo Internacional del Algarve de Portugal. Fue el propio Agostini, de 84 años, quien le entregó el testigo en forma de casco de oro. Y este viernes ha anunciado por sorpresa que se retira de la competición y que el Gran Premio de Valencia será el último de su carrera. Enhorabuena campeón por tu brillante trayectoria. Jamás olvidaremos tu sonrisa.

SUBE: Carmen Posadas

A sus 73 años, es autora de 12 novelas y más de 15 libros infantiles, dos biografías y varios ensayos, acaba de publicar su último libro, Las Mitford (Espasa), la historia de seis hermanas, seis mujeres irrepetibles que encarnaron todas las contradicciones del siglo XX de la aristocracia inglesa durante la llegada del fascismo a Europa: pasiones, tragedia, amor, ambición y escándalo. Un relato apasionante que llega a captar el interés del lector. En 2003 la revista norteamericana Newsweek la señaló como «una de las autoras más destacadas de su generación».

SUBE: Cristina Álvarez

La presidenta de El Corte Inglés, relevo de su hermana Marta desde el pasado mes de enero, aprobó en el Consejo de Administración por unanimidad la directriz que seguirá en los próximos años 2027-2032, invirtiendo 5.000 millones para mejora de la firma en las tiendas físicas y online, logística y tecnología, entre otras. Por el momento y con este anuncio, queda en el aire la posible salida a Bolsa de la que se ha estado especulando.