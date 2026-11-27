Pedro Sánchez ha cerrado la campaña del PSOE por las elecciones del 29-N en la Caja Mágica de Madrid volviendo al numerito que le ha seguido durante la misma: besarse con Begoña Gómez.

Sánchez ha llegado al escenario en la Caja Mágica, donde se ha puesto nuevamente una camiseta roja con el lema La fuerza de la gente. Y, al ritmo de Dime que me quieres de Tequila, se ha reunido con su mujer, donde se han dado la mano y, sin separarse, se han besado y abrazado.

Ambos han escenificado de nuevo el beso con el que comenzaron la campaña electoral del 29-N. Han repetido prácticamente la imagen que se dio hace un mes del beso.

El presidente del Gobierno metió en campaña a su mujer. Begoña está imputada por tráfico de influencias y malversación, delitos por los que será juzgada por un jurado popular próximamente en la Audiencia Provincial de Madrid.

Su declaración de amor se mantiene desde el comienzo de la campaña electoral. «Quería darte las gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer», dijo por aquel entonces.