El Mundial de F1 ya está sentenciado, pero cada fin de semana es clave para seguir sacando conclusiones sobre el nuevo reglamento. Durante el viernes del Gran Premio de Qatar, que se celebra este fin de semana, Mercedes ha sido el líder absoluto en Libres 1 y Libres 2, con Andrea Antonelli en cabeza, seguido de George Russell. Por su parte, Fernando Alonso sigue sin opciones con el motor Honda de Aston Martin, aunque el fabricante japonés ya advirtió que experimentarían este año para mejorar su fiabilidad.

El asturiano ha tenido que conformarse con la 19ª posición en la segunda sesión, solo por delante de Lance Stroll y los Cadillac. El rendimiento de la unidad de potencia no deja un mínimo espacio a la ilusión, pero el bicampeón del mundo sigue intentando exprimir el monoplaza lo máximo posible. El ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, explicó que utilizaran lo que resta de año para hacer pruebas: «Necesitamos seguir trayendo contramedidas para este año, para tener una buena fiabilidad y acumular más kilometraje con el coche».

El nivel del motor en Las Vegas despejaba cualquier duda sobre el 2026, donde el fabricante japonés se ha convertido en el gran señalado. La información vale oro en la Fórmula 1 y las pruebas son importantes, pero el margen de error es mínimo para 2027 y Aston Martin necesita resultados en el proyecto de Alonso y Adrian Newey.

Carlos Sainz ha mostrado mayor velocidad durante el viernes, aunque el ritmo del Williams sigue sin ser muy esperanzador. Pese a ello, el madrileño tiene razones para pensar en la Q2 con el 16º puesto en los Libres 2. Además, su compañero Alex Albon ha logrado la 14ª plaza, por lo que el coche tiene aún más rendimiento que ofrecer.

El GP de Qatar apunta a Mercedes

Los de Toto Wolff no han tenido rival en el viernes de Losail. La escudería ha estado intratable en ambas sesiones, aunque Andrea Kimi Antonelli le sigue ganando la partida a George Russell. El McLaren de Lando Norris se ha quedado a medio segundo del italiano, por lo que el margen es importante. Ferrari ha notado un bajón importante, justo después de la polémica entre Hamilton, Leclerc y Fred Vasseur.