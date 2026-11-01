Antonelli se proclama campeón del mundo de F1 en México… pero Verstappen sigue siendo el rey

Kimi Antonelli ya es el campeón de la Fórmula 1. El italiano ha ganado este domingo el Mundial 2026 tras quedar tercero en la carrera del Gran Premio de México, donde ha levantado su primer título con sólo 20 años, lo que le convierte en el piloto más joven de la historia en lograrlo. El vencedor de la prueba fue Max Verstappen, que sigue siendo el rey de la parrilla y del Autódromo Hermanos Rodríguez (sexta victoria), pero la gesta del holandés pasó esta vez a un segundo plano por la coronación del de Mercedes.

La escudería vuelve a tener un campeón en sus filas seis temporadas después del séptimo triunfo de Lewis Hamilton. A Antonelli le valía con ser noveno, pero quiso hacerlo a lo grande. El italiano lideró durante buena parte de la carrera tras resistir a una salida llena de contratiempos para su compañero de equipo, George Russell, que además recibió una sanción de cinco segundos, y para el dueño de la pole, al que le pasó de todo y terminó segundo por delante de Kimi y de Charles Leclerc, con el que se las tuvo más tiesas que nunca.

Antonelli, campeón a lo grande

El joven piloto fue el último de todos en parar y poco después de hacerlo tuvo lugar el momento que cambió el guion de la carrera… y eternizó su duración. Valtteri Bottas se iba contra las protecciones en la primera curva después de que se rompiese la suspensión de su Cadillac en la interminable recta mexicana. Segundos de verdadero terror los que vivió el finlandés.

Bottas lo cambia todo

Antonelli, que había desplegado un ritmo suficiente como para afianzar su cuarto puesto antes de la bandera roja, aprovechó el incidente para, tras más de 40 minutos de pausa, lanzarse a por un Leclerc que vivió el colmo de la mala suerte. El orden que se tuvo en cuenta para la nueva salida desde parrilla fue el de la vuelta anterior al coche de seguridad por el accidente de Bottas, por lo que Hamilton partía delante. El monegasco se quedó sin podio. Inverosímil cuarto puesto tras el gran adelantamiento del campeón.

Verstappen libró una sanción que le podría haber arrebatado el triunfo y dárselo a Hamilton, pero finalmente el inglés celebró un inesperado segundo puesto. Un resultado que comenzó a fraguarse en un toque en la salida en el que los dos Ferrari se tocaron y se saltaron una curva. Sólo sancionaron a Leclerc y, de no ser por la decisión de la FIA, podría haber finalizado por delante.

Otra tarde de terror… y que acabe ya 2026

No busquen nada positivo en cuanto a los pilotos españoles. Fernando Alonso vivió otra tarde de terror en pleno día de muertos en México al verse obligado a abandonar al principio de la prueba. En la clasificación fue en la Q1 y este domingo apenas pudo correr seis vueltas. Las mismas que Lance Stroll. Los dos Aston Martin se retiraron a la primera de cambio por «niveles de presión anormales en los sistemas de la unidad de potencia», según la escudería. Dos monoplazas, mismo problema. Extraño, pero ya nada que venga del garaje verde puede ser una sorpresa.

Tampoco cuando hablamos de Carlos Sainz, que ni con cinco abandonos pudo llevar al Williams a los puntos. Decimoquinto que no le sabe a nada al madrileño. Es más, esta vez terminó detrás de Alex Albon, su compañero. Que termine ya 2026. Lando Norris, Russell, Oscar Piastri, a la espera de una sanción importante, Franco Colapinto, Liam Lawson, que salía último, y Pierre Gasly cerraron el top 10.

Piastri echa a Lindblad

La carrera tuvo morbo hasta el final, con Piastri echando de la pista y de la prueba al debutante Arvid Lindblad, al que se le levantó el coche de atrás poniéndole los pelos de punta en un vuelo bajo del monoplaza Racing Bulls. El coche de seguridad apretó todo y en la vuelta 63 se generaba una nueva oportunidad. No se dejó intimidar Verstappen por Hamilton y el holandés certificó otro triunfo de pura solidez y saber pelear las carreras.