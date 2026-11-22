Alcaraz sonríe en Turín. Levanta los brazos y grita al techo del encapsulado Inalpi Arena. Un bramido de liberación después de una semana llena de estímulos. De su mejor nivel tenístico, de un aviso muscular con pruebas médicas de por medio y de un aprendizaje para su carrera: el de disfrutar en el sufrimiento. Así venció a Zverev, actual número del mundo, para entrar en la historia del tenis español, más todavía, al ser el tercer tenista nacional que conquista las ATP Finals.

Alcaraz se embolsa también el mayor premio económico de su carrera deportiva. Los 5,1 millones de dólares por ganar las ATP Finals superan ligeramente los cinco que se llevó por ganar el US Open del pasado curso. El podio lo cierra Wimbledon 2024 con cerca de 2,7 millones de dólares, cantidad similar a la ganada en su anterior Wimbledon, en Roland Garros y el Open de Australia de la presente temporada que, por cierto, se clausura este domingo.

El tenis moderno ha dejado atrás las décadas en las que los grandes premios estaban reservados exclusivamente para la gloria deportiva de los cuatro Grand Slam. Actualmente, la irrupción de nuevos capitales y la inflación de las bolsas oficiales han pulverizado cualquier techo financiero previo. El récord absoluto pertenece a Jannik Sinner, quien embolsó 6 millones de dólares tras conquistar el Six Kings Slam en Riad, una hazaña que repitió tanto en 2024 como en 2025.

Aunque este torneo saudí es una exhibición fuera del calendario oficial y no reparte puntos para el ranking, su cheque —certificado por el Guinness World Records como el mayor pago individual de la historia— marca la nueva frontera económica del deporte de la raqueta. Sin embargo, el circuito tradicional tampoco se ha quedado atrás en esta carrera armamentística por el dinero.

En el ámbito estrictamente oficial, el US Open ostenta la corona. El Grand Slam neoyorquino entregó 5,5 millones de dólares tanto a Alexander Zverev como a Elena Rybakina, consolidando además una equiparación salarial sin precedentes en la élite deportiva. Por su parte, las ATP Finals completan este podio multimillonario gracias a su sistema de bonificaciones por invicto. Alcaraz se alza con 5,17 millones de dólares, algo más de 4,7 millones de euros.