El inicio de temporada fue complicado para Marc Márquez. Arrastraba los problemas en el hombro derecho causados por la caída en el GP de Indonesia de 2025 tras ser campeón del mundo de MotoGP en Japón. Esa lesión le impidió terminar la temporada encima de la moto. Y esas molestias las ha arrastrado en este inicio de temporada. Pero otra vez se ha levantado y ha conquistado su décimo título mundial.

Si el 2025 fue el año de la resurrección de Marc Márquez por volver a ganar cinco años después de sufrir aquella grave lesión tras la caída en Jerez 2020, 2026 ha sido otro año de resurrección tras perderse varias carreras por culpa de otra lesión. Durante las primeras carreras arrastraba molestias en el hombro derecho. En Jerez reconocía que no lo entendía, porque físicamente cada vez estaba mejor y levantaba más peso en el gimnasio. Pero había algo cuando se subía a la MotoGP que le molestaba y le hacía pilotar incómodo.

Después de la prueba del GP de España en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, el de Cervera decidió someterse a unas pruebas para ver qué le pasaba en ese brazo derecho que le hacía ir incómodo en la moto. Ahí vieron que había un problema con el tornillo en el hombro derecho, que le rozaba el nervio y hacía que le molestara y fuera incómodo en posición de MotoGP. Después de eso programaron una intervención para después del GP de Cataluña.

Pero esa operación se adelantó tras la grave caída en la sprint del Gran Premio de Francia en el mítico circuito de Le Mans. Salió por orejas y, al caer, se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho. Inmediatamente se volvió a Madrid y adelantó su paso por el quirófano. Aprovechando que le tenían que intervenir, adelantó la operación y de paso le realizaron también la intervención en el hombro.

Durante la misma, los médicos le extrajeron dos tornillos y un fragmento óseo de una cirugía previa, que se había desplazado y comprimía el nervio radial. A partir de ahí todo cambió y Marc Márquez fue para arriba. Reapareció en Mugello, todavía renqueante de la operación, y salió a 102 puntos de Marco Bezzecchi, la máxima distancia a la que ha estado este año del liderato. Por culpa de esas molestias no pudo pelear por el Mundial desde el principio. Pero eso cambió tras la intervención.

Quién le iba a decir, después de la grave caída en la carrera al sprint de Le Mans y después de salir de Mugello a 102 puntos, que podría ganar el campeonato con una carrera de ventaja. Cuando este periódico le preguntó por ello al español en el media scrum del viernes, él respondió que en ese momento habría dicho que era «imposible» que pudiera estar en Portimao en esta situación. Pero se ha dado y el 93 no ha fallado y ha conquistado su octava corona de MotoGP, superando de nuevo una grave lesión. El leridano es, sin duda, todo un ejemplo de resiliencia y de superación.