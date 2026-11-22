Con 33 años y 277 días, Marc Márquez se ha convertido en el tercer piloto más veterano en ganar un Mundial de MotoGP. Hasta la fecha, el español ocupaba la quinta plaza de este ranking como Mick Doohan y Giacomo Agostini, pero tras su conquista en Portimao ha superado a las dos leyendas para asaltar la tercera posición por unos días. El primero es Leslie Graham, que lo logró en 1949 con 37 años y 340 días, y el segundo, Phil Read (35 años y 208 días).

El piloto de Ducati se ha colado en el podio con su título de 2026. Y lo ha hecho tras un año en el que ha sufrido bastante en el inicio de temporada. Los problemas en el hombro y la fractura en el pie tras la caída en Le Mans le hicieron salir de Mugello a 102 puntos del líder, que por aquel entonces era Marco Bezzecchi.

Pero nada ha frenado a Marc Márquez. El de Cervera le ha dado la vuelta a la tortilla y llegaba a Portimao con la primera bola de partido real para conquistar el campeonato. A falta de una carrera para el final, el español ya podía ser campeón. Si ganaba la sprint era campeón, independientemente de lo que hiciera Jorge Martín, al que tenía que meterle dos puntos en esta prueba y evitar que Bezzecchi le recortara 12.

Hasta hoy, el 93 ocupaba el quinto puesto del ranking de los campeones más veteranos de la historia con 32 años y 223 días. Pero al revalidar el título en este 2026, ha superado a Agostini, quinto con 33 años y 69 días tras su campeonato en 1975 con la Yamaha, y a Mick Doohan, que con 33 años y 122 días logró proclamarse campeón de la categoría reina en el año 1998 a lomos de la Honda baja a la cuarta posición. Marc ocupa ahora el tercer puesto de este ranking y lo hace después de pasar por una nueva operación en el hombro derecho.