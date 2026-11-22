Marc Márquez ha celebrado su décimo título mundial por todo lo alto. La celebración comenzó ya en la sala de prensa. Todo el equipo Ducati apareció con globos y confeti. Explotaron los globos y empezaron a cantar con el 93 el «¡campeones del mundo, campeones del mundo!». Luego, una vez había cumplido con sus compromisos con la prensa, se fueron todos al box a festejar.

Ahí llegaba la verdadera celebración, con su gente, en el box. Estaban presentes su madre Roser, su hermano Álex, su novia Gemma Pinto, su padre y todo el equipo Ducati. Con la corona del rey y el 1 a la espalda, Marc Márquez sacó los pasos prohibidos. Incluso bailó con Gemma en varias ocasiones. Canciones como: La Morocha, Pepas, Sweet Caroline y, sobre todo, el We Are the Champions sonaron en el box de Ducati.

Esa canción de Queen sonó hasta en varias ocasiones y su equipo lo subió a hombros para celebrarlo. En otro de los momentos que el DJ puso este tema, el catalán empezó a contar hasta 10, uno por cada título. Pero también tuvo tiempo para bailar uno de los grandes clásicos de la música española: la Macarena.