Márquez saca los pasos prohibidos: OKDIARIO entra en la celebración con Ducati
Márquez festejó el décimo en el box con toda su gente
Marc Márquez ha celebrado su décimo título mundial por todo lo alto. La celebración comenzó ya en la sala de prensa. Todo el equipo Ducati apareció con globos y confeti. Explotaron los globos y empezaron a cantar con el 93 el «¡campeones del mundo, campeones del mundo!». Luego, una vez había cumplido con sus compromisos con la prensa, se fueron todos al box a festejar.
Ahí llegaba la verdadera celebración, con su gente, en el box. Estaban presentes su madre Roser, su hermano Álex, su novia Gemma Pinto, su padre y todo el equipo Ducati. Con la corona del rey y el 1 a la espalda, Marc Márquez sacó los pasos prohibidos. Incluso bailó con Gemma en varias ocasiones. Canciones como: La Morocha, Pepas, Sweet Caroline y, sobre todo, el We Are the Champions sonaron en el box de Ducati.
Esa canción de Queen sonó hasta en varias ocasiones y su equipo lo subió a hombros para celebrarlo. En otro de los momentos que el DJ puso este tema, el catalán empezó a contar hasta 10, uno por cada título. Pero también tuvo tiempo para bailar uno de los grandes clásicos de la música española: la Macarena.
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