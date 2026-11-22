Marc Márquez sorprendió a todos al finalizar la rueda de prensa. El piloto catalán posó con una camiseta del Barcelona con el 10 a la espalda, por los diez títulos mundiales que ha conquistado. Él es un gran fan del Barcelona. Y repitió la imagen de Misano 2025 cuando sacó el mono a lo Messi en el Santiago Bernabéu ante la afición italiana. Pero esta vez lo hizo con una camiseta del conjunto azulgrana.

El piloto de Cervera llevaba su nombre con el número 10. Su cara no podía rebosar más de felicidad. Entre el título, haber igualado a Agostini como el piloto con más títulos en la historia de la categoría reina y tener una camiseta del equipo de su vida con su nombre y sus diez campeonatos mundiales, estaba como en un sueño.