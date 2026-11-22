Alcaraz – Zverev en directo online gratis | Dónde ver en TV y streaming y cómo va la final de las ATP Finals de Turín
Sigue en vivo y en directo esta final de las ATP Finals en Turín entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev
Una cinta para restringir el flujo sanguíneo, la técnica con la que Alcaraz se pone a punto en las ATP Finals
Carlos Alcaraz y Alexander Zverev disputan la gran final de las ATP Finals, el torneo que ha reunido durante toda la semana a los mejores tenistas de la temporada. Es el mejor duelo que se puede ver en el tenis actual (ante la lesión de Sinner): el campeón ya de todo, el español, ante el actual número 1 del mundo, el alemán. Sigue en OKDIARIO en vivo, en directo y online esta final de las ATP Finals en Turín entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.
El duelo entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev es el plato fuerte y último de las ATP Finals. Aquí se decide al campeón del torneo que ha reunido a los mejores tenistas del año: ambos están invictos, ganando los cuatro partidos anteriores a esta final.
La final entre el español y el alemán comenzará sobre las 18:00 hora peninsular española y Alcaraz busca conseguir lo que sólo dos españoles lograron (y ninguno fue Rafa Nadal): Manuel Orantes en 1976 y Álex Corretja en 1998.
3-1
¡Qué juego salva Alcaraz!
Tres, ¡tres!, bolas de break tuvo Zverev en otro juego larguísimo. Llevamos media hora de juego de partido y sólo van cuatro juegos. El alemán no aprovechó ninguna de esas opciones de rotura y Alcaraz acabó salvando su saque en un juego que puede ser clave.
2-1
¡Break de Alcaraz y en blanco!
Ahora sí Alcaraz lo hace. Primer break de la final. Es para el español. Y lo hace en blanco, sin dar ni una sola opción a Zverev a su servicio. Saca por primera vez el puño Carlitos. ¡Vamos!
1-1
Alcaraz sufre con su servicio, pero lo gana
Desperdició la ventaja de 40-15 Alcaraz, pero al final acabó sacando el juego a su servicio.
0-1
Zverev salva su servicio con un juego larguísimo
Cómo arranca la final. El primer juego dura ¡ocho minutos! Alcaraz ha tenido hasta tres bolas de break, pero todas las ha salvado Zverev, que finalmente se lleva el juego tras un buen saque.
¡Arranca la final!
Ahora sí, comienza el partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. Saca en primer lugar el alemán.
A la espera del inicio
Como es habitual en el tenis, tarda en comenzar el encuentro. Mucho espectáculo, calentamientos… ya vamos algo más tarde de la hora esperada. ¡Pero esto empieza en nada!
Alcaraz y Zverev en la pista
Ya están los dos finalistas en la pista de Turín, saludándose, haciendo los calentamientos. Va a comenzar en nada el partido.
Gorm, el perro con acreditación propia que detecta explosivos en las ATP Finals: «Se distrae con la pelota de tenis»
Alcaraz acaba de terminar su rueda de prensa y, claro, el tránsito de periodistas se eleva exponencialmente en las tripas del Inalpi Arena. Unos que van, otros que vienen… Para cuando la prensa española regresa al centro de trabajo, un nuevo y peludo compañero copa la atención. Gorm, un pastor belga malinois de dos años, se posa sobre dos patas para asomar su oscuro y olfateador hocico por encima del mostrador.
Una cinta para restringir el flujo sanguíneo, la técnica con la que Alcaraz se puso a punto en las ATP Finals
Las miradas se van al muslo izquierdo del tenista, la zona que dio un aviso muscular ante Medvedev. Alcaraz luce unas cintas negras por encima de la protección que rodea el mencionado muslo. Ese muslo que en los últimos días ha ganado protagonismo. Nada más entrar a la pista, antes de empuñar la raqueta, lleva a cabo ejercicios de movilidad indicados por Moreno. Da unas zancadas mientras flexiona una pierna y bracea hacia delante.
La técnica con la que Alcaraz se pone a punto en las ATP Finals
Una cinta para restringir el flujo sanguíneo. Esta metodología sirve tanto para fortalecer como para preparar la musculatura ante exigencias físicas. Lea todos los detalles.
La previa de la final
Antes de que empiece el partido, lea todos los detalles de este duelo. La previa del partido | Alcaraz – Zverev en las ATP Finals: oposición a maestro.
A qué hora es la final de las ATP Finals
Este duelo entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev arrancará no antes de las 18:00 hora peninsular española.
Final de las ATP Finals: Carlos Alcaraz – Alexander Zverev
Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo de la gran final de las ATP Finals. Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se miden en Turín en el último gran torneo del año. ¡Comenzamos!
4-1
¡Otro break de Alcaraz!
El primer set se le está poniendo muy de cara a Alcaraz. Otro break del español, que se pone 4-1 y con servicio. Zverev está desconocido, no da una. Errores incomprensibles del número 1 de la ATP.