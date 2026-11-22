Carlos Alcaraz y Alexander Zverev disputan la gran final de las ATP Finals, el torneo que ha reunido durante toda la semana a los mejores tenistas de la temporada. Es el mejor duelo que se puede ver en el tenis actual (ante la lesión de Sinner): el campeón ya de todo, el español, ante el actual número 1 del mundo, el alemán. Sigue en OKDIARIO en vivo, en directo y online esta final de las ATP Finals en Turín entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.

El duelo entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev es el plato fuerte y último de las ATP Finals. Aquí se decide al campeón del torneo que ha reunido a los mejores tenistas del año: ambos están invictos, ganando los cuatro partidos anteriores a esta final.

La final entre el español y el alemán comenzará sobre las 18:00 hora peninsular española y Alcaraz busca conseguir lo que sólo dos españoles lograron (y ninguno fue Rafa Nadal): Manuel Orantes en 1976 y Álex Corretja en 1998.