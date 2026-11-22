Un tiroteo registrado el sábado durante la celebración de un ‘baby shower’ deja tres víctimas mortales y una mujer herida. El suceso ha tenido lugar en un salón de eventos de la localidad de Parma, a las afueras de Cleveland (Ohio). Entre los fallecidos se encuentran un joven de 19 años —futuro padre del bebé—, el abuelo materno y una adolescente de 17 años. La Policía local ha confirmado que mantiene bajo arresto a un hombre sospechoso de 29 años mientras investiga las causas de los disparos.

Cerca de las 6:00 de la tarde, en el salón de eventos de Pandora’s Magical Events Venue , de Parma en el estado de Ohio, se celebraba la fiesta familiar de bienvenida del bebé cuando ha empezado un intercambio de disparos. Según medios locales, el joven de 19 y el hombre de 29 fueron los protagonistas del tiroteo.

El portavoz de la Policía de Parma, Scott Traxler, ha comunicado que los agentes acudieron al lugar de los hechos tras recibir varios avisos de emergencia. Al llegar, encontraron sin vida al joven de 19 años, a una adolescente de 17 y a un hombre de 45, que ha sido identificado como el padre de la mujer embarazada. Además, una mujer de 39 años ha resultado herida tras recibir un disparo en una pierna.

Traxler ha adelantado que durante la actuación policial se han incautado varias armas de fuego y que el hombre de 29 años permanece bajo custodia, mientras la Oficina de Detectives de Parma trata de esclarecer lo ocurrido. Por el momento no han trascendido el móvil del tiroteo ni las identidades de las víctimas o del detenido.

Tras los disparos, se ha reportado una pelea multitudinaria en la que participaron entre 20 y 25 personas y en la que, según testigos, estaba la hermana de uno de los fallecidos en el tiroteo. El altercado se ha producido mientras los efectivos policiales intentaban asegurar la escena del crimen y tomaban declaración a los presentes.