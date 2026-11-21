Donald Trump ha mostrado este viernes su disgusto por el ritmo con que se desarrolla la guerra en Ucrania. A su juicio, el conflicto aún conserva «bastantes posibilidades de acabar» en algún momento, pero el profundo rechazo mutuo entre Vladímir Putin y Volódimir Zelenski continúa siendo el principal escollo que por ahora aleja la paz.

«Son como dos hombres atascados en el barro», ha señalado el presidente estadounidense sobre la relación entre ambos líderes. «Se odian de una manera tremenda. Yo pensé que sería una de las guerras más fáciles de resolver, pero se odian como rara vez he visto», ha lamentado.

Trump ha preferido no abundar en detalles sobre la reunión bilateral que mantuvo con Putin al margen de la cumbre de Asia-Pacífico en Shenzhen (China). Aunque su yerno y enviado especial Jared Kushner había indicado que Moscú parecía relativamente receptivo a la idea de que Estados Unidos ofrezca garantías de seguridad a Ucrania en un escenario de posguerra, el presidente ha subrayado que las conversaciones de paz incluyen un fuerte componente de comunicación estratégica.

«Es una guerra de relaciones públicas. Nosotros dicen cosas, ellos dicen cosas. El presidente Putin no puede estar de acuerdo con todo, y hay que negociar», ha explicado Trump, quien ha reiterado que el líder ruso «quiere zanjar este asunto» de la guerra.

Aun así, el mandatario norteamericano ha insistido en que los últimos contactos «han sido muy buenas» y que, según la impresión acumulada en las últimas semanas, siguen existiendo «bastantes posibilidades» de alcanzar un acuerdo, siempre que Putin y Zelenski logren salvar algunas diferencias.

«Para ser sinceros: son dos tipos que no saben cuándo terminar y por eso estamos intentando ayudarlos», ha añadido.