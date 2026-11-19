Un edificio de Fontenay-sous-Bois, al este de París, ha quedado este jueves envuelto en llamas en un incendio que ha dejado un muerto y varios heridos. Más de 130 bomberos han sido movilizados para combatir el fuego y rescatar a los vecinos.

El incendio se ha declarado sobre las 17:00 horas en esta localidad del departamento de Val-de-Marne. Los equipos de emergencia se han desplazado hasta el inmueble para hacer frente a las llamas y prestar ayuda a los residentes.

El prefecto de la Policía, Patrice Faure, ha confirmado la muerte de una persona en un mensaje publicado en redes sociales. «A pesar de la rápida intervención» de los bomberos de París, «lamentablemente ha fallecido una persona», ha señalado.

El fuego se declaró en la planta 11

Las llamas han comenzado en la planta número 11 de un edificio de 18 alturas, según la información facilitada por el Ayuntamiento. Los bomberos de París han precisado a este medio que el fuego apareció en dos apartamentos y se propagó hasta la planta superior.

Los residentes de las diez primeras plantas han sido evacuados, mientras que los vecinos de los pisos superiores han permanecido en sus viviendas, según la misma información.

Por su parte, Le Parisien recoge que el Ayuntamiento ha habilitado un espacio de acogida en una escuela para los vecinos y las familias afectadas por el incendio.

Dos bomberos evacuados

Durante los trabajos de extinción, dos bomberos han tenido que ser evacuados. Las operaciones continuaban a última hora de la tarde y, por el momento, se desconoce el origen del incendio.