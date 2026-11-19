El islam se convertirá en la religión mayoritaria del planeta en sólo nueve años, de acuerdo con las nuevas proyecciones del influyente Centro de Investigación Pew, considerado uno de los referentes más fiables del mundo en demoscopia y análisis de datos sociales.

El cambio no se debe principalmente a conversiones, sino a factores demográficos, en concreto a las tasas de natalidad más elevadas entre la población musulmana. Las proyecciones indican que entre 2020 y 2070 los musulmanes aumentarán en unos 1.600 millones de personas gracias al exceso de nacimientos sobre muertes, mientras que los cristianos ganarán alrededor de 792 millones por el mismo motivo.

A pesar de este cambio, el crecimiento de la población musulmana no frenará el aumento de la población cristiana. Ambos grupos verán incrementarse en las próximas décadas. La población musulmana simplemente crece a un ritmo más rápido que la cristiana.

Entre 2020 y 2025, la tasa de fertilidad media de las mujeres musulmanas fue de 3,1 hijos, frente a 2,5 de las cristianas y 1,6 del resto de mujeres. Tanto el cristianismo como el islam perderán más fieles de los que ganen por cambio de religión, incluidas las personas que abandonan cualquier creencia, aunque las pérdidas del cristianismo serán considerablemente mayores.

Al mismo tiempo, el centro de gravedad del cristianismo se está desplazando hacia el sur global, especialmente hacia el África subsahariana. Se calcula que en 2070 alrededor del 54 % de los cristianos del mundo vivirán en esa región.

La República Democrática del Congo podría alcanzar cerca de 300 millones de cristianos, superando a Estados Unidos, que en 2020 contaba con la mayor población cristiana del planeta (217 millones) y se espera que baje a unos 174 millones en 2070.

David Voas, profesor del Colegio Universitario London, especializado en secularización, explica que estas cifras se deben sobre todo al crecimiento demográfico en regiones de África del Norte, Oriente Medio y Asia del Sur, donde existe una alta proporción de población musulmana. Añade que el hecho de que el islam se convierta en la religión más numerosa no implica necesariamente un cambio drástico en el equilibrio de poder político o cultural a medio plazo, y descarta escenarios alarmistas sobre Europa.

En definitiva, según los datos de Pew, el islam alcanzará el primer puesto en número de fieles hacia 2035 por dinámicas de natalidad y crecimiento poblacional, mientras el cristianismo seguirá expandiéndose en términos absolutos, aunque a un ritmo menor y con un fuerte desplazamiento geográfico hacia África.