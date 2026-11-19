(Discurso pronunciado por Eduardo Inda en la fiesta por la nueva etapa de COOL, celebrada el jueves en Restaurante Jimmy’s)

¿Por qué nace COOL? COOL es la fusión de LOOK, que era una revista del corazón, y COOL, que era una revista de estilo de vida. Las hemos unido para que sea más fuerte y para que tenga cada vez más audiencia. Y la verdad es que las métricas de COOL no paran de crecer.

¿Y por qué no paran de crecer? Porque a la gente le gusta la política, le gusta la economía, le gusta el deporte, pero también le gusta vivir bien. La vida no es sólo el trabajo, no es sólo la política, no es sólo la economía, no es sólo el deporte. Es también conocer recetas para crecer y vivir más sano, para amar más y mejor, para viajar y conocer otros lugares.

Y luego está la parte del corazón, que indiscutiblemente es muy importante, porque todos queremos saber cómo visten los famosos, cómo piensan los famosos, de quiénes se enamoran y con quién están. Los famosos son un polo de atracción importante. La verdad es que mezcla el hedonismo y el epicureísmo. El epicureísmo es una doctrina filosófica que proviene de la Grecia clásica y que tiene varios pilares. Uno es la ataraxia, que es la tranquilidad del alma. Otro es la aponía, que es el placer físico, la ausencia de dolor. Luego están la amistad, la sabiduría y el conocimiento.

Todo eso es lo que busca cada día, con ahínco, el equipo que dirige con mucho acierto Ana Márquez. Y eso es lo que intentamos transmitir. Es lo que los franceses llaman joie de vivre, que es el gozo de vivir, el sentir la vida.

La vida no es solo un valle de lágrimas, como decía el místico, sino que la vida también es placer, también es disfrutar. Y eso es lo que intentamos cada día con COOL.

Cuando uno lee que hay diarios, especialmente en esta etapa de Gobierno sanchista, pues somos un periódico duro porque no nos queda otra que ser duros, ser radicales. Ser radical no es ser un loco, ser radical es ir a la raíz de los problemas.

Nosotros, por supuesto, somos radicales, pero, a la vez que somos radicales en la denuncia de un Gobierno y de una ideología, la del sanchismo, que nos lleva a la dictadura por la vía de la autocracia, queremos ofrecer placer. Queremos ofrecer viajes, queremos ofrecer fitness, queremos ofrecer famoseo.

A mí me encantan las revistas del corazón, entre otras razones porque mi padre era uno de los dueños de la imprenta de ¡Hola!. Yo, desde niño, he leído ¡Hola! y a mí me apasiona ¡Hola!. Nosotros queremos ser un pequeño ¡Hola! cada vez más grande, con una especie de ¡Hola!, para, como digo, saber cómo viven, cómo se relacionan y cómo sueñan los famosos.

Y nada más. Muchas gracias por haber venido hoy aquí. La verdad es que yo espero que el día 29 todo cambie, porque, si no cambia, a lo mejor una fiesta como esta el día 30 no es posible en España.

Pero yo, en lo que me reste de fuerzas, voy a luchar para que el día 29 todo cambie y fiestas como esta y proyectos como OKDIARIO puedan seguir con la misma serie de eventos o mucho más.

Muchas gracias y ¡viva España!