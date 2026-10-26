Eduardo Inda habla claro sobre la propuesta de Más Madrid de usar la ‘vía francesa’ en España: «Eso es incitación a la violencia, está tipificado en el Código Penal»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha reaccionado de forma contundente en Horizonte a las declaraciones de Jimena González, representante de Más Madrid, sobre la «vía francesa», con la que llamaba a impulsar violentas movilizaciones como las sucedidas en París y otras ciudades del país galo.

Eduardo Inda recuerda que este tipo de mensajes justifican comportamientos violentos y defiende la necesidad de establecer límites entre la protesta legítima y los discursos que alientan situaciones de confrontación y odio. «Eso es incitación a la violencia, está tipificado en el Código Penal. Eso es una salvajada nivel Dios», ha señalado.

Jimena González llamó en la Comisión de Economía y Empleo a usar la «vía francesa» para atentar contra las instituciones públicas, comercios y fuerzas de seguridad. Ante lo que el director de OKDIARIO ha mostrado su indignación.

En el debate de las noches de Horizonte, el periodista José María Olmo también se pronunció sobre las consecuencias de la crispación política y planteó que el PSOE podría obtener beneficios estratégicos de la polarización.