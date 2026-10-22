Una diputada de Más Madrid incita a usar «la vía francesa» y «prender fuego» la sede de Ayuso en Sol

La diputada de Más Madrid Jimena González ha invocado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid «la vía francesa» y ha planteado que la gente «entre a la Real Casa de Correos y le prenda fuego», en alusión a la sede del Gobierno regional y del despacho de Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol. La parlamentaria se ha negado a retirar sus palabras.

«A lo mejor la señora Ayuso prefiere que la gente use la vía francesa y que entre a la Real Casa de Correos y le prenda fuego», ha dicho González durante su réplica a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un debate sobre empleados públicos. La diputada ha vinculado la frase al malestar de la presidenta con la acampada de Sol, que ha descrito como una protesta «totalmente pacífica y cívica».

Albert ha respondido de inmediato que la intervención «no es lo que se espera de una Asamblea» y la ha calificado de «una verdadera vergüenza». La consejera ha añadido que la diputada tiene “un problema muy serio” si considera que esas son las formas propias de una representante de los madrileños.

El presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, también ha intervenido y ha reclamado a González que retirase unas expresiones que ha considerado «en extremo graves». Ossorio ha recordado que en la Junta de Portavoces pidió que ninguna intervención pudiera interpretarse como una incitación a la violencia, «porque es lo peor que puede hacer un político», y ha advertido de que la frase puede entenderse como un llamamiento a reproducir los disturbios de Francia y a «quemar la Puerta del Sol».

Preguntada expresamente si deseaba retirar la frase del Diario de Sesiones, González no ha rectificado. Se ha limitado a reiterar la defensa del derecho constitucional a la huelga y ha mantenido el sentido de sus palabras.

La «vía francesa» que ha invocado la diputada remite a la oleada de protestas que sacude Francia. Las movilizaciones comenzaron el 18 de septiembre con bloqueos de institutos en la academia de Créteil y se extendieron después a todo el país. El 17 de octubre, la jornada contra el coste de la vida derivó en saqueos de comercios y edificios públicos incendiados, entre ellos el histórico ayuntamiento de Limoges. El balance ha sido de un manifestante muerto, más de 500 policías heridos y más de un millar de detenidos, y las autoridades francesas han llegado a decretar toques de queda.

Las palabras de González han llegado en plena tensión en las calles de Madrid. La acampada por la vivienda se instaló el 27 de septiembre frente a la Real Casa de Correos, tras una manifestación del Sindicato de Inquilinas, y ha llegado a superar las 1.000 tiendas de campaña. La Comunidad de Madrid ha exigido su desalojo a la Delegación del Gobierno, que no ha actuado, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el 5 de octubre la petición de desalojo inmediato.

A la acampada se ha sumado la huelga educativa indefinida que arrancó el 14 de octubre en la Comunidad de Madrid. Los colectivos convocantes han instalado puntos informativos en Sol desde el primer día, y las jornadas de piquetes, cortes de calles y manifestaciones han terminado en la misma plaza donde se levanta la sede del Gobierno regional. Precisamente en Francia, la escalada violenta arrancó también con protestas estudiantiles.