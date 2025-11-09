Diez años de inconformismo y los que vendrán

(Discurso pronunciado por Eduardo Inda en la gala del X Aniversario de OKDIARIO, celebrada el jueves en Las Ventas)

Parece que fue ayer, y han pasado 11 años, cuando alguien que está ahí abajo y de cuyo nombre no quiero acordarme para no meterle en líos (ya saben ustedes que el autócrata es más malo que la quina), me citó en un restaurante para convencerme de la necesidad de montar un diario digital. Idea que sobrevolaba mi cabeza desde hacía meses al ver que la audiencia del periódico de papel en el que trabajaba se iba por el sumidero. Y, por qué no decirlo, también porque siempre había querido ser dueño de mi propio destino, no depender de nadie ni estar sometido al albur de las envidias de esos Salieris de la vida que tuve que aguantar desde muy joven. Mi interlocutor pidió una servilleta de papel, la extendió sobre la mesa, trazó en ella tres apartados y en cada uno de ellos dividió los diarios españoles por línea editorial: a la izquierda había siete u ocho, en medio sólo uno que ideológicamente es hermafrodita, y en la derecha sólo aparecían dos.

—Hay un nicho de mercado de manual, en la derecha mediática sólo están El Mundo y Libertad Digital, ¡tienes que montar tú uno ya!—.

Realmente no me convenció porque llegué convencido a la comida, más bien me reconvenció, me reafirmó en mi decisión. Dicho y hecho. Tomé 600.000 euros de mi patrimonio personal, me planté en el notario en marzo de 2015 y monté Dos Mil Palabras, sociedad editora de este proyecto liberal que es OKDIARIO. La denominación social de nuestra empresa es un homenaje al Manifiesto de las Dos Mil Palabras que ese ejemplo moral que es Vaclav Havel y otros luchadores por la libertad publicaron en plena Primavera de Praga. Bendita osadía que a todos ellos les costó la cárcel.

Hoy, una década después, aquel proyecto que echó a rodar con un capital social de 600.000 euros que luego elevamos a 3 millones, factura 15 millones de euros largos, emplea directamente a 106 personas e indirectamente a otras 100, gana dinero, cosa rara en un sector acostumbrado a derrochar y efectuar compulsivamente ampliaciones de capital, tiene más de 2 millones de usuarios únicos al día y es el número 2 en tráfico tras El País, según el informe de audiencias más prestigioso de Europa, el que realizan todos los años Reuters y la Universidad de Oxford.

Desde el primer día de OKDIARIO no hemos parado de combatir el guerracivilismo resucitado por Zapatero y exacerbado por Sánchez

Aquel ya lejano otoño de 2015 mi primer artículo fue, como no podía ser de otra manera, una declaración de intenciones. El título no dejaba espacio alguno a la duda: OKDIARIO, el sitio de los inconformistas, el sitio de la Tercera España.

Desde entonces no hemos parado de combatir el guerracivilismo resucitado por Zapatero y exacerbado por Sánchez a la par que reivindicábamos la España de Madariaga, Ortega, Marañón, Pedro Sainz Rodríguez e incluso Sánchez-Albornoz y de sostener que la Guerra Civil fue una contienda de malos contra malos. Gentes que venían los unos del bando republicano, los otros del franquista, pero que tenían algo en común: todos se dieron cuenta de que España no tenía por qué ser binaria, que una tercera vía no sólo era necesaria sino también posible. Tesis, por cierto, del hispanista de los hispanistas, Stanley G. Payne.

En estos diez años hemos luchado sin cuartel contra quienes nos intentan imponer una desmemoria histórica que presenta al bando republicano como unos luchadores por la libertad cuando en realidad eran una marioneta del imperialismo estalinista soviético. El bando franquista fue perverso, sí, pero no más que esos zurdos que fusilaron a 6.000 personas a apenas 15 kilómetros de aquí, que violaban monjas, castraban curas y encerraban en las checas a los disidentes. Jamás vamos a comulgar con la rueda de un molino que sostiene que Carrillo era un santo varón y Pasionaria una versión laica de María Goretti, básicamente, porque eran dos asesinos. A mí, desde luego, no me van a dar lecciones de progresismo porque me eduqué en esa Institución Libre de Enseñanza que tanto contribuyó a la instauración de una Segunda República que luego comunistas y socialistas arrojaron por el precipicio.

Y OKDIARIO ha sido, es y será un proyecto de España. Un proyecto de defensa de la democracia, la libertad, la separación de poderes y de esa Constitución que es lo mejor que nos hemos regalado en 500 años de una convulsa historia que Goya sintetizó magistralmente en su Duelo a Garrotazos. Y siempre vamos a reivindicar, le pese a quien le pese, nos llamen fachas o bomberos toreros, la importancia de un país infinitamente mejor de lo que la cultura de la cancelación y el wokismo nos pintan. Una España que, para empezar, protagonizó la mayor gesta de la historia de la humanidad: el Descubrimiento de América.

Nunca nos vamos a avergonzar de ser españoles ni nos cansaremos de defender la Hispanidad, nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia

Una España que parió o adoptó a gentes como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Pizarro, los Reyes Católicos, Cervantes, Velázquez, el rey de ese imperio en el que jamás se ponía el sol, Felipe II, los compatriotas que infligieron a Napoleón su primera gran derrota en la Guerra de la Independencia, Goya, Picasso, Severo Ochoa, Adolfo Suárez, Julio iglesias o Rafael Nadal. Nunca nos avergonzaremos de decir que somos españoles ni nos cansaremos de defender la Hispanidad. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia. Y lo suscribe alguien que, como este servidor de ustedes, es nieto de un histórico del Partido Nacionalista Vasco.

Y jamás de los jamases abjuraremos de nuestra obligación moral de defender a los débiles frente a los poderosos y de destapar esas corruptelas que son la termita que acaba pulverizando la credibilidad de los regímenes de libertad. A los políticos delincuentes les vamos a denunciar siempre y no sólo porque se quedan el dinero de nuestros impuestos sino porque son los principales aliados de quienes quieren devolvernos a la oscuridad cargándose la democracia.

Por eso destapamos el caso Kitchen, la cuenta offshore de Pablo Iglesias, el sospechoso casoplón de este sujeto y su pareja en Galapagar, comprado por 720.000 euros cuando valía 1,3 millones, el vídeo de Cristina Cifuentes, las comisiones y las cuentas en paraísos fiscales de Juan Carlos I, la tesis robada por Pedro Sánchez, la cátedra regalada a una ciudadana que ni estaba ni se la esperó nunca en la universidad, la pentaimputada Begoña Gómez, los trinques de mi indigno paisano Santos Cerdán, el escándalo de las pulseras antimaltrato, la primera entrevista a Corinna Sayn-Wittgenstein y un largo etcétera que daría al menos para una hora más.

Pero, sobre todo y por encima de todo, hoy quiero empeñar mi palabra en un objetivo que todos los aquí presentes compartimos: esta idea de España y este proyecto de libertad que es OKDIARIO va a dejarse la piel para que Pedro Sánchez no nos arrebate nuestro bien más preciado: la Constitución, el Estado de Derecho, en definitiva, la democracia, en resumidas cuentas, la LIBERTAD en mayúsculas.

Siempre vamos a reivindicar la importancia de un país infinitamente mejor de lo que la cultura de la cancelación y el ‘wokismo’ nos pintan

No me andaré con rodeos y te lo diré bien claro, Pedro Sánchez: jamás vamos a permitir que nos robes la separación de poderes, que te cargues el Estado de Derecho, que apruebes leyes para apropiarte de la instrucción de los casos penales, que censures o ahogues financieramente a los que no te rendimos pleitesía, que elabores leyes de medios calcaditas a las de ese Franco al que te empiezas a parecer peligrosamente, que dinamites esta España constitucional que tanta sangre, tanto esfuerzo y tantas lágrimas costó instaurar, es decir, que nos transportes a Venezuela con escala en el México de López Obrador y Sheinbaum y en la Argentina de los Kirchner.

No vas a conseguir que vuestro latrocinio, vuestros bulos y vuestros destrozos institucionales te salgan gratis. Y siempre remaremos en contra de esa miserable campaña de propaganda que pusisteis en marcha en 2018 para que parezca que ETA jamás existió y que si existió tampoco fue tan fiera como la pintan. Defenderemos esa memoria histórica de verdad que recuerda que tus socios asesinaron a 856 españoles y dejaron miles de huérfanos y un sinfín de heridos. Jamás te perdonaremos tu pecado original: haberte acostado con la banda terrorista para llegar a La Moncloa. Circunstancia que te hace digno de nuestra eterna repugnancia moral. Vete con Otegi y no vuelvas jamás. Y, ya de paso, lanzo un guante para que los dos únicos partidos constitucionalistas que quedan, PP y Vox, se comprometan a reformar la Ley Electoral para impedir de facto que unos terroristas o unos golpistas puedan decidir quién gobierna o deja de gobernar España.

Y tampoco, querido presidente, vamos a mirar hacia otro lado con una política migratoria de puertas abiertas que ya hace más inseguras nuestras ciudades, que está impidiendo que nuestras hijas puedan caminar tranquilamente por algunos barrios y que a este paso acabará convirtiendo en normal que las mujeres tengan que ir cubiertas por la calle o que existan zonas en las que la sharía es la ley. Y, aunque a ti te da igual ocho que ochenta, te lo repito por enésima vez: nuestro Estado de Bienestar no es un chicle que se pueda estirar hasta el infinito sino, por el contrario, una joya que hay que cuidar con mimo, con sensatez y con la escrupulosidad contable de un buen o una buena cabeza de familia. Por eso vamos a marcarte el paso para que los ilegales se vuelvan por donde han venido, para que los okupas salgan en 24 horas, para que a los inquiokupas se les desahucie en tiempo récord y no en meses cuando no años, para que dejes de asfixiar a los autónomos y para que pongas punto final a un infierno fiscal que se resume en la subida de 97 figuras tributarias en siete años.

Se antoja imprescindible reformar la Constitución para fortalecerla, para sellar los agujeros que aprovechan quienes se quieren cargar España

Te lo puedo decir más alto pero no más claro, Pedro Sánchez, no pasarás. Y cuando dejes el poder ahí estará siempre OKDIARIO para contarles a los españoles, a nuestros contemporáneos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, que tu política de tierra quemada sólo ha favorecido a un español: tú mismo.

Y antes incluso de que salgas por esa puerta de Moncloa por la que nunca debiste entrar vamos a abogar por reconstitucionalizar España, la vacuna perfecta para rehacer el edificio institucional destruido por ti y tus aliados etarras, independentistas y comunistas. Reconstitucionalizar España ha de ser el gran objetivo de las dos formaciones políticas que tomarán el relevo del socialcomunismo: Partido Popular y Vox. La Constitución no es una rémora carca del pasado sino lo más moderno, vanguardista, tolerante y justo que podamos concebir en estos momentos de tribulación para las libertades, aquí y en todo el mundo. Y apelando a las palabras que pronunció hace una semana el mejor servidor público que he conocido en mi vida, Jaime Alfonsín, se antoja imprescindible reformar ya la Carta Magna para fortalecerla, para sellar todos los agujeros que aprovechan quienes se quieren cargar España y nuestra forma de vivir. Retocarla para reforzarla.

Pues eso, que otra España es posible, la España del 78, la mejor España en cinco siglos de historia.

Y a los dos políticos que tengo ahí delante, que son los que han de dar la puntilla democrática al autócrata que nos ha caído en desgracia, les ruego que hagan una enmienda a la totalidad del sanchismo. No queda otra porque este presidente socialcomunista no ha dejado siquiera una rendija abierta al bien moral. ¡Ah! Y si me permiten, y para terminar, una petición en voz alta conjunta a los presidentes de PP y Vox, exigencia más bien, que no figuraba en el guión: Alberto, Santiago, entendeos, porque ni el enemigo de Feijóo es Abascal ni el de Abascal es Feijóo. El enemigo de Feijóo, Abascal y los otros 48 millones de españoles se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Nada más, muchas gracias, ¡viva OKDIARIO! ¡viva el Rey! y ¡viva España!