Vídeo y streaming gratis del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, moderado por María Casado, a partir de las 22:00 horas

Debate Sánchez – Feijóo en vivo: sigue en vídeo y en streaming el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el único de la campaña de las elecciones generales del 29-N, moderado por María Casado. El enfrentamiento arranca esta noche, a las 22:00 horas, y aquí tienes el vídeo en vivo para verlo online y gratis desde esta página.

Streaming del debate Sánchez – Feijóo en vivo y gratis

Puedes ver el streaming del debate Sánchez – Feijóo en vivo y online desde el reproductor de esta página, sin necesidad de suscripción. Si prefieres la televisión, el cara a cara se emite en abierto en las cadenas nacionales y en las plataformas digitales de cada una de ellas.