La cúpula de Plus Ultra ya admite que no podrá devolver el préstamo tras suspender prácticamente toda su operativa, a excepción de varios vuelos a Venezuela. Esos «53 millones del préstamo es imposible», reconocen, «que se puedan devolver, porque los números no dan». Un préstamo, a modo de rescate, que se logró gracias a la intervención del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, clave para que la Sociedad Estatal de Participaciones (SEPI) diera luz verde a la operación.

Este jueves, 19 de noviembre, está previsto que declaren como testigos por el caso Plus Ultra José Ángel Partearroyo, antiguo ejecutivo de la SEPI, y Félix Martín, ex director financiero de la aerolínea. Ambos testificarán acerca del caso que instruye el juez José Luis Calama sobre el rescate público impagado y que ha salpicado a la cúpula de la aerolínea y al entorno de Zapatero. Plus Ultra se declaró la semana pasada en preconcurso de acreedores por un agujero que supera los 76 millones de euros.

El rescate de la SEPI

La compañía recibió en 2021 un rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que ascendía a 53 millones de euros, separado en un préstamo de 19 millones y en otro crédito de 34 millones de euros. El objetivo era salvar a la firma por el impacto de la crisis del coronavirus, y necesitaban ser declarada estratégica, a pesar de que contaban apenas con cuatro aviones alquilados. Hasta el momento, Plus Ultra no ha devuelto el dinero y, dada su situación financiera, es imposible que lo haga por sí misma.

Plus Ultra anotaba hasta el año pasado unas pérdidas acumuladas de 45 millones de euros, según las cuentas a las que ha tenido acceso OKDIARIO. A estos números rojos hay que sumar los 31 millones de resultado negativo que lleva en el actual ejercicio fiscal debido al aumento del queroseno por el que ha presentado el preconcurso y ha anunciado un despido colectivo (ERE) a la plantilla de 679 empleados.

Los números rojos y el fin de los vuelos

Los números rojos y la debilidad financiera de la empresa, que ascienden a más de 76 millones de euros, imposibilitan en la práctica que la compañía devuelva el rescate público por el que está siendo investigada.

La aerolínea no ha podido afrontar en este período el pago ni del principal ni de todos los intereses pendientes. Plus Ultra negoció este año una extensión del primer pago de su préstamo, que ascendía a 19 millones de euros, y que le fue concedida por la ahora imputada Belén Gualda, todavía prsidenta de la propia SEPI. Desde la pandemia, la aerolínea ha renegociado también el pago de intereses, por lo que la cantidad total que debe a los españoles es mucho mayor que esos 53 millones previos.

En caso de que Plus Ultra impagara, el acuerdo estableció una pignoración del 51% del capital social de la compañía. Es decir, la mayor parte de la aerolínea pasaría automáticamente a ser parte de la SEPI y, por tanto, del Estado como compensación por la falta de devolución del préstamo. Algo que, dadas las circunstancias acutales de la aerolínea, no va a servir tampoco para recuperar el capital aportado.

Hay que recordar que la Justicia está investigando las condiciones en las que se concedió dicho crédito, por el que han sido imputados, entre otros, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas por su presunta intervención en la trama. Estas últimas están citadas para declarar el 30 de noviembre, un día después de las elecciones generales.