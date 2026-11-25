Con la llegada progresiva de las bajas temperaturas en España, la mayoría de los hogares tratan de mantener el calor de la vivienda, vez que optimizan el espacio. Los radiadores eléctricos son una de las opciones legibles para calentar habitaciones sin tener que realizar grandes instalaciones, aunque avisan que su consumo puede sorprender negativamente en la factura de la luz.

El experto en electrodomésticos y eficiencia energética, Ángel Blázquez, ha explicado cómo funciona el gasto energético de los radiadores eléctricos y advierte de que mantenerlos encendidos varias horas al día puede suponer un desembolso considerable.

La factura de un radiador eléctrico

Blázquez ha compartido a través de su canal de YouTube cómo un radiador de 2.000 vatios puede gastar más de lo que la gente espera. «Un radiador de 2.000 W encendido seis horas al día durante 30 días son 360 kWh, unos 90 euros al mes», explica. En caso de tener tres radiadores de la misma potencia, la factura de la luz por ellos podría ascender a los 270 euros.

«La gran mentira de este radiador tiene un 200% de eficacia… Mentira. Casi todos los aparatos eléctricos convierten el 100% de la electricidad en calor; la diferencia está en cómo reparten ese calor y cuánto te cuesta tenerlos encendidos», afirma.

La realidad del gasto

Los 90 euros del consumo por radiador se traducen en que la resistencia está calentando sin parar durante seis horas. En realidad, cuando la habitación alcanza la temperatura marcada, el termostato corta el consumo hasta que la habitación vuelve a enfriarse.

Como advierte Blázquez, prácticamente todos los radiadores eléctricos transforman el 100% de la electricidad en calor. Si los radiadores tienen los mismos vatios, todos gastan lo mismo por hora, sin importar si son de aceite o convectores o emisores térmicos. Si se tiene contratado un precio del kWh más bajo (por ejemplo, 0,14 €/kWh o tramos valle con discriminación horaria), el coste máximo de esos mismos 360 kWh bajaría a unos 50 euros al mes.