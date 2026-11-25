Procedente de Asia, el arroz es hoy un alimento básico para más de la mitad de la población mundial. Su forma de prepararlo cambia según las tradiciones gastronómicas de cada lugar: desde el sushi japonés y el risotto italiano hasta la paella española, el jollof rice de África occidental o el nasi goreng indonesio. Sin embargo, independientemente de la receta, un buen arroz debe alcanzar el punto de cocción adecuado, sin quedar duro ni demasiado blando y con los granos bien sueltos.

Uno de los errores más habituales al preparar arroz es calcular mal la cantidad de agua, provocando que quede demasiado pastoso o que los granos estén duros por falta de líquido. En el caso del arroz blanco de grano largo, los chefs recomiendan utilizar dos partes de agua por cada medida de arroz. En cambio, las variedades de grano redondo o bomba, habituales en paellas y guisos, pueden necesitar entre dos partes y media y tres de líquido por cada una de arroz.

El truco de Conchita para preparar el arroz

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, Conchita, una cocinera de 85 años muestra cómo elaborar una receta de arroz con pasas y garbanzos.

Para prepararla, se necesitan los siguientes ingredientes: una cabeza entera de ajos, cebolla picada, 125 gramos de pasas de Corinto, un poco de tomate frito, pimentón de la Vera, dos tazas de arroz y unos 200 gramos de garbanzos previamente cocidos. También hacen falta tres tazas de líquido por cada dos de arroz, que pueden ser de caldo de carne o del agua utilizada para cocer los garbanzos.

El primer paso consiste en echar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en una sartén o cazuela. A continuación, se incorpora la cabeza de ajos entera, la cebolla picada y un poco de sal. Se deja cocinar todo durante unos cinco o siete minutos, hasta que se empiece a pochar la cebolla. Después, se añaden las pasas de Corinto y se aumenta ligeramente la intensidad del fuego. Hay que cocinarlas durante cuatro o cinco minutos, removiendo para que se integren bien con el sofrito. Cuando estén listas, se incorpora el arroz y se remueve para que los granos queden bien impregnados del aceite y los sabores de los ingredientes. Una vez rehogado, llega el momento de añadir una cucharadita de pimentón de la Vera y un poco de tomate triturado o frito. El siguiente paso consiste en agregar los garbanzos cocidos y mezclarlo todo durante unos instantes. Se pasa la preparación a una cazuela apta para el horno, preferiblemente de barro, y se coloca la cabeza de ajos en el centro. Luego, se añade, que puede ser de carne, verduras o el agua de cocción de los garbanzos. Por último, se mete la cazuela en el horno, previamente calentado a 180 grados. Tras unos 35 o 40 minutos de cocción, el arroz con pasas y garbanzos estará listo para servir, siguiendo la receta casera que comparte Conchita.

A la hora de preparar arroz hervido, basta con cocerlo en agua con una pizca de sal, y se puede servir como guarnición de otros platos o utilizarse como ingrediente principal. El tiempo de cocción es de aproximadamente 20 minutos; una vez transcurrido, se escurre el arroz con ayuda de un colador y se pasa por agua fría para retirar parte del almidón que ha liberado durante la cocción. Después, se vuelve a escurrir bien antes de servirlo.

Por su parte, el risotto es una preparación italiana que destaca por su consistencia suave y cremosa. Para conseguirla, se suelen utilizar variedades como el arroz bomba. La elaboración comienza rehogando los granos en una cazuela con aceite y un poco de mantequilla. Después, se añade el caldo caliente poco a poco. Durante la elaboración conviene remover de vez en cuando para favorecer que el arroz libere su almidón y adquiera esa textura tan característica. Además, se pueden agregar diferentes ingredientes para completar la receta, como setas, cebolleta, pollo o verduras. El tiempo de cocción oscila entre los 18 y los 20 minutos, aunque depende de la variedad utilizada.

Finalmente, la paella, uno de los platos más tradicionales de la gastronomía española, se utiliza habitualmente arroz bomba, que primero se integra en un sofrito al que se pueden añadir verduras, pollo y conejo, o bien pescado y marisco, según la receta elegida; una vez rehogado el arroz, se añade el caldo. La cocción se debe realizar a fuego suave y constante hasta que el arroz haya absorbido el líquido.

Cuando esté listo, se deja reposar durante unos cinco minutos, cubierto con un paño de cocina. Existe otra forma de preparar la paella que consiste en añadir directamente el arroz a la paellera cuando el sofrito y el caldo ya están preparados; en este caso, es fundamental calcular previamente las cantidades para mantener la proporción adecuada entre el arroz y el líquido.