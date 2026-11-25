La hiperindependencia es un comportamiento que puede explicar por qué algunas personas evitan pedir ayuda incluso cuando atraviesan situaciones difíciles. A diferencia de la autonomía saludable, que permite reconocer las propias limitaciones y aceptar el apoyo de los demás, esta actitud puede convertirse en un mecanismo de defensa basado en el miedo a mostrarse vulnerable.

Según la teoría del apego, cuando un niño crece sintiéndose rechazado, ignorado o poco acompañado emocionalmente, puede aprender que depender de otras personas no es seguro. Como consecuencia, desarrolla estrategias para afrontar cualquier dificultad por su cuenta. Con el tiempo, esta conducta puede mantenerse por miedo al rechazo, a perder el control o a convertirse en una carga.

La razón por la que algunas personas nunca piden ayuda

La teoría del apego sostiene que las experiencias de la infancia influyen en la forma en que las personas establecen relaciones, gestionan sus emociones y buscan apoyo durante la edad adulta. «La confianza en la figura de apego es la base de una personalidad estable y segura», asegura John Bowlby, psiquiatra y psicoanalista inglés.

Una investigación de la Universidad Bar-Ilan, en Israel, analizó a 150 estudiantes para estudiar la relación entre sus estilos de apego y la manera en que percibían y pedían ayuda tanto a nivel práctico como emocional. Los resultados mostraron que quienes tenían un apego seguro sentían un mayor apoyo por parte de su entorno y también reconocían que recurrían más a otras personas cuando atravesaban momentos difíciles que aquellos con patrones evitativos.

El apego evitativo se caracteriza, entre otros aspectos, por cierta incomodidad ante la dependencia emocional. Desde esta perspectiva, rechazar la ayuda puede convertirse en una forma de protegerse; cuando una persona considera que apoyarse en alguien puede generar incertidumbre, decepción o malestar, resolver los problemas por su cuenta puede parecer una alternativa más segura para evitar exponerse emocionalmente.

Una investigación publicada en 2026 en la revista Journal of Personality and Social Psychology analizó a 705 personas y sus familias durante aproximadamente 30 años, desde los primeros años de vida hasta cerca de los 30. El equipo, formado por investigadores de las universidades de Misuri, Minnesota, Illinois en Urbana-Champaign, Delaware y Washington, observó que la calidad de los primeros vínculos entre madres e hijos permitía anticipar diferencias posteriores en los niveles de ansiedad y evitación del apego adulto.

Por otro lado, la psicología social diferencia entre los tipos de ayuda que generan dependencia y aquellos que permiten mantener la autonomía personal. En este contexto, pedir apoyo, compartir una dificultad o escuchar otras opiniones permite encontrar soluciones sin renunciar a la capacidad de decidir sobre la propia vida.

Una carga invisible

Tratar de asumir todas las responsabilidades sin contar con nadie puede tener consecuencias para la salud física y mental. Muchas personas siguen trabajando, ocupándose de sus obligaciones, cuidando de los demás y cumpliendo con sus compromisos, mientras sienten que emocionalmente están llegando al límite. Se trata de un agotamiento que a menudo pasa desapercibido porque no siempre resulta evidente para los demás.

Algunas señales de alerta son la dificultad para descansar, la sensación constante de agotamiento mental, una mayor irritabilidad ante situaciones cotidianas y los problemas para mantener la concentración. También pueden aparecer pensamientos recurrentes sobre la obligación de poder con todo, incluso cuando el cansancio ya es evidente.

«Uno de los mitos más dañinos es pensar que una persona fuerte es aquella que nunca necesita apoyo. Pero la verdadera fortaleza no consiste en aguantar todo sin derrumbarse. La fortaleza también está en reconocer cuándo algo pesa demasiado. Pedir ayuda puede ser un acto de valentía, responsabilidad emocional y autocuidado.

Significa que estás escuchando lo que te ocurre y que estás dispuesto a buscar recursos para estar mejor. Además, todos necesitamos apoyo en algún momento. Nadie está preparado para atravesar todas las situaciones de la vida en soledad. Una pérdida, una ruptura, un momento de ansiedad, una etapa de cambios, un conflicto familiar o una sensación constante de tristeza pueden requerir acompañamiento», detalla Psicología y Bienestar.

Cómo aprender a pedir ayuda

Existen diferentes estrategias que pueden facilitar el proceso. Una de ellas consiste en cambiar la perspectiva y dejar de interpretar el hecho de pedir ayuda como una carga para los demás. Al contrario, la oportunidad de colaborar puede hacer que las personas del entorno se sientan útiles y valoradas, además de transmitirles confianza. Otra opción es comenzar con pequeños favores y recurrir a los demás para cuestiones sencillas, como pedir un consejo.

Finalmente, es esencial normalizar la vulnerabilidad y asumir que nadie puede ser completamente autosuficiente; reconocerlo permite aceptar las propias limitaciones y fortalecer los vínculos con quienes nos rodean. Asimismo, conviene revisar las creencias personales y cuestionar de dónde proceden esas ideas que llevan a considerar que pedir ayuda está mal. Una vez identificadas, es posible ponerlas en perspectiva y sustituirlas por pensamientos más realistas.