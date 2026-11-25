Steven Spielberg nos ha hecho soñar con historias increíbles desde hace más de medio siglo. Conocimos el valor de la amistad gracias a E.T., El extraterrestre; nos abrumó con los dinosaurios de Jurassic Park y tuvimos que recurrir a cientos de pañuelos para no sucumbir a la emoción de La lista de Schindler. A lo largo de su trayectoria, al rey Midas de Hollywood le quedan muy pocos temas que tratar. Aunque por fin, después de toda una carrera repleta de largometrajes diferentes (ha estrenado un total de 35 largometrajes), Spielberg está a punto de comenzar un proyecto catártico en su forma de concebir el audiovisual: el director rodará un western en 2027 con tres actores ganadores del Oscar.

Todavía no tiene un título oficial. Pero según Deadline, el realizador norteamericano está desarrollando una película para Focus Features sobre dos fugitivos que recorren el oeste americano. Si la presencia del cineasta y su primera incursión en el género no fuesen de por sí suficientes motivos para levantar la expectación de los cinéfilos, Spielberg ha configurado su elenco en torno a tres de los intérpretes mejor valorados en la escena actual. Los ganadores del Oscar, Jessie Buckley (Hamnet), Cillian Murphy (Oppenheimer) y su antiguo colaborador en El puente de los espías, Mark Rylance.

Spielberg rodará un western con un guion de Paul Thomas Anderson

En el libreto, Spielberg contará con la labor del último ganador del Oscar al Mejor director, Paul Thomas Anderson. El responsable de Una batalla tras otra, Pozos de ambición y Magnolia, entre otras, suele dirigir sus propias historias.

Eso sí, es sabido que ha colaborado con otros grandes autores en el arreglo parcial de diferentes guiones, como la Napoleón de Ridley Scott o Los asesinos de la luna de Martin Scorsese. También sabemos que ha participado en el guion de lo próximo del director de Uno de los nuestros, la adaptación de Peter Cameron, What Happens at Night.

El objetivo del director: volver a firmar un éxito

A sus 79 años (cumplirá 80 el próximo 18 de diciembre), Spielberg no ha perdido el pulso creativo. Mantiene una gran destreza autoral ofreciendo productos fantásticos que, si bien no poseen la repercusión mediática de antaño, siguen siendo una muestra perfecta de su incansable visión superdotada para la narración audiovisual.

Pero es cierto que su filmografía necesita un éxito de taquilla. A pesar de su buen arranque en salas, El día de la revelación terminó siendo un fracaso en la cartelera y sus títulos recientes, The Fabelmans y West Side Story, no lograron recuperar el dinero invertido de su presupuesto.

Las últimas películas de Spielberg no han sabido conectar con las generaciones más jóvenes, incluso recibiendo grandes críticas del sector profesional. No parece que el western sea el género masivo que vaya a cambiar esa circunstancia, aunque quizás ese reparto estelar despierte la atención no sólo de la comunidad cinéfila, sino igualmente del grueso mayoritario de espectadores para la supervivencia financiera del proyecto.