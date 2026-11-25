Algunas personas cuando se encuentran en mitad de una discusión, no elevan el tono o intentan rebatir. De hecho, se quedan callados, de modo que mientras la conversación sigue y los demás intentan averiguar qué pasa, esa persona apenas responde. Sin embargo, no siempre tiene que ver con el hecho de que la persona se haya quedado sin argumentos, sino que tal vez lo que les pasa, tal y como explica la psicología, es que necesitan más tiempo para gestionar las emociones.

Y es que hay personas que necesitan apartarse un rato porque en ese momento no saben ni por dónde empezar. Están enfadados, pero también pueden sentirse heridos o saturados. Y poner nombre a todo eso mientras se está produciendo una discusión no resulta igual de sencillo para todo el mundo. A veces callarse es la forma de evitar decir algo que después pesará más que el propio motivo del enfado.

Las personas que dejan de hablar cuando se enfadan no siempre quieren castigar a los demás

Cuando una discusión sube de tono, nuestro cuerpo también reacciona. Respiramos de otra manera, el corazón va más deprisa y cada frase que escuchamos parece molestarnos todavía más. En ese punto, seguir hablando puede convertirse en una carrera para ver quién tiene la última palabra. El psicólogo John Gottman ha estudiado las discusiones de pareja y utiliza el término flooding, o desbordamiento emocional, para describir esos momentos en los que la activación es tan alta que cuesta escuchar, pensar con claridad y responder de forma razonada.

Esto explica por qué algunas personas se quedan en blanco justo cuando deberían decir lo que sienten. No es raro que, horas después mientras hacen otra cosa, encuentren por fin las palabras que no les salían durante la discusión. También desde la Cleveland Clinic se recuerda que el silencio puede tener causas muy diferentes. En unos casos se utiliza para controlar o castigar al otro, pero en otros aparece porque la persona se siente desbordada o no sabe cómo expresar lo que le está ocurriendo.

No todos hemos aprendido a hablar de lo que sentimos

Hay personas que pueden decir con bastante facilidad “esto me ha dolido” o «me he sentido desplazado», mientras que a otras les cuesta muchísimo. Y no siempre es porque no quieran hablar. La manera en la que aprendemos a relacionarnos con nuestras emociones empieza mucho antes de tener pareja o de enfrentarnos a problemas de adultos. En algunas casas se hablaba de lo que había ocurrido después de una discusión; en otras, sencillamente se esperaba a que el enfado pasara y nadie volvía a mencionar el asunto.

Quien ha crecido acostumbrándose a guardar lo que siente puede repetir ese patrón años después sin darse demasiada cuenta. También puede suceder que haya tenido experiencias en las que hablar sólo servía para empeorar las cosas. Es decir, que si cada intento de explicar algo terminaba en reproches, levantar la voz o sentirse ridiculizado, callarse puede acabar pareciendo la opción más segura. Eso no significa que el silencio sea siempre una buena solución, pero ayuda a entender que detrás de él no tiene por qué existir mala intención.

A veces conviene parar la discusión y retomarla después

Cuando dos personas están enfadadas, insistir en resolverlo todo en ese mismo momento no siempre funciona. De hecho, puede ocurrir justo lo contrario. Se empieza discutiendo por una bastante concreta y media hora después aparecen problemas de hace cinco años que nadie pensaba mencionar. Desde el Instituto Gottman recomiendan hacer una pausa cuando aparece ese desbordamiento. Hablan de dejar pasar al menos 20 minutos para que el organismo pueda ir recuperándose de la activación provocada por la discusión.

La clave está en cómo se hace esa pausa. No es lo mismo marcharse sin decir nada que explicar: «Ahora mismo estoy demasiado enfadado para hablar bien de esto. Dame un rato y lo seguimos después». Para quien se queda al otro lado, la diferencia es enorme. Durante ese tiempo tampoco ayuda demasiado reconstruir mentalmente toda la discusión buscando nuevos argumentos. Salir a caminar, ducharse, ordenar algo o distraerse durante un rato suele ser más útil que continuar peleando en nuestra cabeza.

Callarse un rato no es lo mismo que retirar la palabra durante días

Aquí está probablemente la diferencia más importante. Necesitar espacio para calmarse puede ser una forma razonable de gestionar una discusión. Utilizar el silencio durante horas o días para que la otra persona se sienta culpable, ceda o termine pidiendo perdón sin saber siquiera qué ha hecho es otra cosa.

Por eso conviene fijarse no sólo en el silencio, sino en lo que ocurre después. Si la persona vuelve cuando se ha tranquilizado y puede hablar de lo sucedido, probablemente necesitaba tiempo. Si cada conflicto termina con días de indiferencia y nunca se retoma la conversación, el problema ya no es sólo el enfado. A veces una frase tan sencilla como «necesito un rato, pero luego hablamos» evita muchos malentendidos. Porque no todo el mundo necesita solucionar las cosas al mismo ritmo, y entenderlo también forma parte de aprender a discutir mejor.