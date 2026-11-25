Quienes crecieron en los años 80 y 90 seguro que se acordarán de los salones recreativos en los que pasar toda la tarde. Con unas cuantas monedas, podías jugar a Pac-Man, Street Fighter II, Tetris o el juego de cualquier otra máquina que estuviera libre. Locales que fueron muy populares, que todos hemos visto en películas de la época y en series actuales que recrean los 80 como Stranger Things, pero que acabaron por desparecer en cuanto las consolas llegaron a nuestras vidas. Sin embargo, para los más nostálgicos, o quienes quieran un plan distinto, Madrid ofrece distintas opciones que te permiten volver a jugar con esas máquinas.

Hemos recopilado algunas de esas opciones. Espacios donde se puede recuperar parte de aquella experiencia e incluso hacer una especie de viaje al pasado, ya que algunos cuentan con el estilo de un recreativo de toda la vida, otros funcionan como bares donde las máquinas forman parte del ambiente y también hay proyectos dedicados a conservar piezas antiguas. No son iguales entre sí, y precisamente ahí está la gracia. Son cinco lugares que seguro te van a divertir y que de hecho, muchos comparten ya por las redes sociales.

ZOOO Arcade

ZOOO Arcade es probablemente el que más se parece al concepto clásico de salón recreativo. Está en la primera planta del Centro Comercial ABC Serrano, en la calle de Serrano, 61, y reúne 42 máquinas originales de distintas épocas. Puedes encontrar titulos como Space Invaders, Dragon’s Lair, TRON, The Simpsons, Double Dragon, Out Run o Metal Slug. No se trata de recreaciones modernas ni de una selección basada únicamente en emuladores, sino de máquinas pensadas para recorrer varias décadas de historia del arcade. La entrada cuesta 4,90 euros e incluye 30 minutos de juego. Si te quedas más tiempo, se añaden 0,08 euros por minuto hasta alcanzar un máximo de 14,90 euros. También existe un pase de día completo por 11,90 euros. Una fórmula sencilla para entrar, elegir máquina y olvidarse de las monedas.

Rockade

Rockade juega otra carta. Aquí no vas únicamente a echar una partida, sino a tomar algo mientras suenan guitarras y las máquinas forman parte del local. La marca define el concepto como un bar con «alma de recreativa y corazón rockero». Tiene dos espacios en Madrid. Uno está en Malasaña, en Marqués de Santa Ana, 11, y otro en La Latina, en la calle del Almendro, 9. En ambos conviven las recreativas y los pinballs con cerveza artesanal, cócteles y comida informal. Es una opción distinta a ZOOO Arcade porque no busca reproducir un salón recreativo de manera estricta sino que en este caso, las máquinas están integradas en una noche de bar, algo que puede recordar más a aquellos locales de finales de los 80 y 90 donde el pinball estaba pegado a la barra y siempre había alguien esperando turno.

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Next Level Arcade

Next Level Arcade también mezcla videojuegos y bar, pero con una propuesta mucho más centrada en las máquinas. Tiene dos locales en Madrid, en la calle de Tudescos, 4, junto a Callao, y en Guzmán el Bueno, 13, en Argüelles. Entre ambos espacios superan las 80 máquinas, según la propia empresa, y reúnen más de 800 metros cuadrados. En su catálogo aparecen nombres muy reconocibles para cualquiera que haya pasado tiempo en unos recreativos, desde Pac-Man y Street Fighter II hasta House of the Dead, Crazy Taxi o Super Pang. Y el sistema también resulta diferente ya que con una consumición se puede jugar sin tener que introducir monedas en cada partida. Eso sí, antes de ir conviene tener en cuenta un detalle importante y es que los dos locales están reservados a mayores de 18 años.

Factoría Retro

Factoría Retro está en Alcorcón, concretamente a la calle Parque de Cabañeros, 3. El espacio reúne máquinas arcade y pinballs y añade una parte dedicada a la historia del videojuego. Cuando abrió contaba con más de 40 máquinas originales de los años 70, 80 y 90, con títulos como Tetris, Pac-Man, Street Fighter, Donkey Kong, Tekken o Space Invaders. También organiza actividades y torneos relacionados con el videojuego clásico. El resultado se acerca más a un punto de encuentro para aficionados que a un local de ocio convencional. De hecho, una parte importante de su atractivo está en poder ver máquinas y sistemas que ya no suelen encontrarse fuera de colecciones privadas.

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Arcade Rebirth

Arcade Rebirth tiene quizá el perfil más especializado de los cinco. Es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para conservar la cultura arcade y recuperar máquinas que, de otro modo, podrían terminar desapareciendo. Su espacio, de más de 200 metros cuadrados, está en la avenida de la Democracia, 7, planta 6, local 9, en Vallecas. Además de recreativas clásicas, cuenta con máquinas de ritmo y otros títulos dirigidos especialmente a quienes siguen vinculados a este tipo de videojuegos. Para acceder se necesita reserva previa y abre de jueves a domingo, con horarios distintos según el día.