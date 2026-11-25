Hoy, 25 de noviembre de 2026, se prevén intervalos nubosos en toda la provincia de Barcelona, con probables brumas matutinas en la depresión central. A lo largo del día, se esperan precipitaciones débiles en el interior norte y un descenso en las temperaturas máximas. Las rachas de viento se intensificarán en la mitad sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de noviembre

Barcelona: cielo gris con posibles chubascos y claro al atardecer

A medida que el sol se despereza en el horizonte barcelonés, el cielo se presenta cubierto con un manto gris, dejando entrever una jornada algo inestable. Con una probabilidad elevada de lluvia por la mañana, es recomendable llevar un paraguas a mano, ya que podrían esbozarse chubascos intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 16 grados, creando una sensación térmica fresca, en la que la humedad se hará notar, brindando un ambiente algo pesado.

Ya por la tarde, el cielo se irá despejando, dejando espacio para que el sol, tímido pero persistente, se asome entre las nubes. Con el viento soplando suavemente del oeste a unos 20 km/h, se sentirán momentos agradables. La probabilidad de precipitaciones disminuirá, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz hasta la puesta del sol a las 17:24. La jornada en Barcelona promete ser un danza entre sombras y destellos de luz, donde cada rincón podría convertirse en un refugio acogedor.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con posibilidad de lluvia

El cielo grisáceo cubre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Al amanecer, se percibe una brisa fresca que sopla desde el este, mientras las nubes amenazan con dejar caer lágrimas en cualquier momento. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia asciende al 55%, lo que podría sorprender a más de uno que salga desprevenido.

Por la tarde, el panorama cambiará ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia a un 25% y un cielo más despejado, aunque las ráfagas de viento podrían llegar a los 80 km/h, aportando una sensación térmica más baja de lo habitual. Con temperaturas que oscilan entre los 11 y 16 grados, es recomendable llevar paraguas y no olvidar una chaqueta para afrontar estas oscilaciones tan marcadas.

Cielo nublado con riesgo de lluvia en Badalona

Esta mañana en Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado y la temperatura ronda los 12 grados, aunque la sensación térmica puede caer hasta los 11. A medida que avance el día, no se descarta la posibilidad de algunas lluvias, especialmente en la madrugada hasta mediodía, con una probabilidad del 40%. El viento soplará del norte a una velocidad moderada de 15 km/h, aunque las ráfagas pueden alcanzar hasta 30 km/h, así que es aconsejable mantenerse alerta.

Por la tarde, la situación mejorará ligeramente, con un cielo que se despejará y permitirá disfrutar de temperaturas de hasta 16 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 25%, lo que indica un final de jornada inestable. Con una humedad relativa que llegará al 85%, el ambiente será bastante pesado. Aprovechemos las aproximadamente 10 horas de luz que nos brinda el sol, que saldrá a las 07:51 y se ocultará a las 17:24.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo templado, con un cielo que variará de ligero a moderadamente nublado a lo largo del día. Aunque hay algunas posibilidades de lluvia, especialmente durante la mañana y la tarde, el viento suave hará que las temperaturas, rondando entre los 9 y 14 grados, se sientan agradables para disfrutar del día.

Aprovechar este tiempo es una excelente idea para salir a pasear, ya que la sensación térmica será confortable. El ambiente se tornará ideal para realizar actividades diarias sin grandes complicaciones, permitiendo disfrutar de un rato al aire libre.