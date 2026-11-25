Cielos nubosos cubrirán hoy, 25 de noviembre de 2026, en buena parte de Andalucía, donde se esperan precipitaciones débiles, especialmente en las sierras béticas. Las temperaturas tendrán un descenso notable, sobre todo en el interior de la mitad oriental de la región y podrían aparecer brumas matinales en la vertiente atlántica. Los vientos serán flojos a moderados, con posibilidad de rachas fuertes en zonas expuestas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 25 de noviembre

Cielo despejado y brisa agradable en Sevilla

La jornada se pinta de un suave azul al despertar, con el cielo luciendo despejado y el sol asomándose como un tímido invitado a las 08:13. La temperatura comenzará en un fresco 9 grados, pero a medida que avanza la mañana, los termómetros alcanzarán su punto álgido, llegando a tocar los 20 grados. La brisa que sopla del NO, con una velocidad media de 15 km/h, hará que el ambiente se sienta agradable, aunque la humedad, alta, dotará al aire de un ligero peso que se sentirá especialmente al final de la jornada.

En cambio, la tarde se tornará más cálida con un cielo que se verá ligeramente nublado. A medida que el día avanza hacia su ocaso en torno a las 18:07, la temperatura descenderá gradualmente, ofreciendo un refrescante alivio con mínimas que rondarán los 10 grados. Sin embargo, el día no traerá sorpresas lluviosas, ya que los cielos permanecen secos y sin riesgo de chubascos. Aprovecha las más de nueve horas de luz que ofrece esta hermosa jornada en Sevilla.

CÃ³rdoba: ambiente inestable con posibles lluvias

La mañana en Córdoba se despierta con un ambiente tenso, como si las nubes barrieran el cielo anunciando cambios. A medida que avanza el día, se prevén vientos fuertes provenientes del sur a unos 15 km/h, creando una sensación de agitación en el aire. La temperatura comenzará en un fresco 5°C, pero se elevará hasta alcanzar los 18°C por la tarde.

Sin embargo, la tarde se presenta bajo un manto de incertidumbre, con la posibilidad de lluvias que, aunque leve, puede sumarse a un ambiente ya húmedo. La combinación de una humedad relativa que podría llegar al 100% y las rachas de viento podría hacer sentir el día más fresco de lo habitual. Un consejo práctico: mejor llevar paraguas si planeas salir.

En Huelva, cielo mayormente despejado y ambiente templado

El tiempo presenta un ambiente templado y mayormente despejado, con algunas nubes que aparecerán durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados, ofreciendo una sensación agradable. Aunque existe una leve posibilidad de lluvia en la tarde-noche, se espera un viento suave que no alterará la tranquilidad del día.

Aprovechar el tiempo será una buena opción, ideal para pasear por la ciudad o disfrutar de una actividad al aire libre. Con una brisa leve y agradables temperaturas, es un momento perfecto para desconectar y disfrutar del entorno.

Cielo despejado con lluvias luego en CÃ¡diz

A medida que el sol asome en el horizonte de Cádiz a las 08:12, el día comenzará con temperaturas frescas y una sensación térmica mínima de 14 grados. Aunque por la mañana se espera un cielo despejado, la situación cambiará drásticamente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia alcance el 85%. La temperatura máxima será de 18 grados, por lo que el ambiente estará húmedo y algo pesado debido a la elevada humedad.

A lo largo de la jornada, el viento del norte soplará suave, aunque con ráfagas que pueden llegar hasta los 30 km/h, especialmente al caer la tarde. Con el sol poniéndose a las 18:11, los gaditanos disfrutarán de cerca de diez horas de luz, pero es recomendable tener un paraguas a mano para la tarde-noche, cuando las precipitaciones se harán más probables.

JaÃ©n: ambiente nuboso con probabilidad de lluvias

La mañana en Jaén se presenta con un ambiente nuboso y una sensación térmica fresca, donde las temperaturas rondan los 10 grados. Con una alta probabilidad de lluvia, se recomienda salir con paraguas en mano, ya que el tiempo promete ser inestable. A medida que avanza el día, la lluvia será más probable hasta el mediodía, pero la tarde podría traernos un alivio con una disminución de las precipitaciones, aunque las nubes seguirán presentes. Con un abrigo ligero y calzado adecuado, será la mejor opción para disfrutar del día.

Cielo despejado y ambiente agradable en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un amanecer fresco en Málaga, con temperaturas que rondan los 12 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el mercurio subirá hasta los 20 grados, acompañando el viento de componente norte que alcanzará una velocidad media de 30 km/h, brindando un ambiente dinámico y agradable.

Con la tarde en el horizonte, se prevé un cielo despejado y sin ningún signo de lluvia. Es recomendable disfrutar de este día soleado al aire libre, ya que las temperaturas se mantendrán agradables y se espera que la sensación térmica sea máxima, alcanzando los 20 grados.

Granada: cielos nublados con posibilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas rondarán los 6 grados, con un ambiente fresco que podría sentirse más intenso debido a la humedad. A lo largo del día, se espera una ligera mejora, aunque las nubes persistirán. Por la tarde, las temperaturas alcanzarán hasta los 11 grados, con una menor posibilidad de lluvia. Se recomienda llevar una chaqueta y un paraguas, ya que las condiciones podrían ser cambiantes y sorpresivas.

AlmerÃ­a: cielo despejado y brisa suave

El cielo de esta mañana se presenta despejado, con temperaturas frescas que rondan los 12°C, lo que invita a disfrutar de un agradable despertar en Almería. A medida que avanza el día, el mercurio alcanzará los 19°C y el viento soplará suavemente desde el sureste a 20 km/h, añadiendo un leve movimiento a la calidez de la tarde.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento de la temperatura, aunque con un ligero descenso de la humedad, que podría alcanzar el 40%. Se recomienda llevar ropa ligera, pero disfrutar de la brisa que refresca mientras se contempla un atardecer luminoso antes de la puesta del sol a las 17:55.