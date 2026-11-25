La AEMET ha decretado la alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana en este miércoles 25 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de «rachas muy fuertes del oeste y noroeste en zonas altas o expuestas del interior» que afectarán a las provincias de Alicante y de Valencia. Para esta jornada también se ha confirmado un descenso de las temperaturas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta por viento y el tiempo en la Comunidad Valenciana.

El viento será el protagonista del día en la Comunidad Valenciana y la AEMET ha decretado una alerta amarilla por las fuertes rachas que se producirán principalmente hasta la mitad del día en las provincias de Alicante y Castellón. En el litoral norte y el interior de Alicante se ha activado un aviso entre las 06:00 horas y las 17:59 horas por rachas máximas de 70 km/h. En el interior sur de Valencia, la alerta se ha decretado hasta las 19:59 horas y también se ha activado otra alerta por fenómenos costéros en todo el litoral de la provincia de Valencia.

La AEMET también ha anunciado un descenso de las temperaturas en toda la Comunidad Valenciana en general. La mínima del día caerá hasta los 4 grados en el interior de Valencia y Castellón, mientras que la máxima de este miércoles 25 de noviembre estará en Alicante, donde se llegará a los 21 ºC en la capital de la Costa Blanca a primera hora de la tarde.

Alertas por viento en la Comunidad Valenciana

«Rachas muy fuertes del oeste y noroeste en zonas altas o expuestas del interior», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este miércoles 25 de noviembre. La predicción del tiempo para el día de hoy es la siguiente:

Predominio de cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior. Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral de Valencia y sin cambios en el resto; máximas en descenso, salvo en el litoral, donde se mantendrán sin cambios. Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior.