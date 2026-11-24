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La sanidad pública de la Comunidad Valenciana incorporará 2.100 nuevos profesionales para hacer efectiva la jornada laboral de 35 horas semanales a partir del próximo 1 de enero de 2027. La medida, aprobada por unanimidad en la Mesa Sectorial de Sanidad el pasado 20 de noviembre, supondrá una inversión de 140 millones de euros y permitirá reducir en 77 horas anuales el tiempo de trabajo de cada profesional, al pasar de las actuales 1.589 a 1.512 horas.

El acuerdo establece una reducción efectiva de la jornada, de lunes a viernes, que irá acompañada de un incremento estructural de las plantillas. El objetivo de la Conselleria de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez, es evitar que la mejora de las condiciones laborales repercuta negativamente en la actividad asistencial o genere una mayor sobrecarga para los profesionales que continúen trabajando en los centros sanitarios. La entrada en vigor está prevista para enero, aunque el acuerdo deberá ser ratificado por el Consell y continúa la tramitación del decreto que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

Los 2.100 nuevos puestos se distribuirán para adaptar los recursos humanos a las necesidades de los distintos departamentos de salud. El refuerzo deberá permitir reorganizar turnos, guardias y atención continuada, tanto en hospitales como en centros de salud. En atención primaria, uno de los puntos que contempla el acuerdo es la reorganización de la asistencia de los sábados, con mantenimiento de la cobertura en municipios de menos de 75.000 habitantes y una planificación específica para las localidades más pobladas.

La inversión de 140 millones de euros se incorporará al capítulo de personal de los presupuestos autonómicos. Se trata de una de las principales condiciones reclamadas por las organizaciones sindicales durante la negociación: que la reducción de jornada no se limitase a un cambio horario, sino que contase con financiación y personal suficiente para sostener la asistencia. CCOO, SATSE, CSIF y otras organizaciones han reclamado también que las nuevas plazas tengan carácter estructural y que se vigile su distribución efectiva entre los departamentos.

El refuerzo se produce en un sistema sanitario que ya supera los 71.000 trabajadores. Según los datos difundidos por la Generalitat, la plantilla alcanzó los 71.437 profesionales al cierre de 2025, frente a los 64.581 registrados en diciembre de 2022. Esto representa un crecimiento del 10,6%, con 6.856 efectivos más. No obstante, esta diferencia incluye tanto las nuevas plazas creadas como los 3.213 profesionales incorporados tras la recuperación de la gestión pública de los departamentos de salud de Dénia y Manises. De las más de 3.600 plazas de nueva creación contabilizadas por el Consell, más de 1.000 corresponden a facultativos de distintas especialidades.

Las listas de espera, otro de los retos asistenciales

El refuerzo de personal llega en un contexto en el que la sanidad valenciana continúa afrontando importantes necesidades asistenciales. Los últimos datos comparables del Sistema Nacional de Salud, correspondientes a diciembre de 2025, situaban en 51.600 el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica en la Comunidad Valenciana, con una demora media de 88 días. Estas cifras corresponden al registro estatal homogéneo y no deben confundirse con las estadísticas autonómicas, que utilizan un perímetro de contabilización diferente.

La aplicación de las 35 horas supondrá así un doble desafío para la Generalitat: mejorar las condiciones laborales de los profesionales y garantizar que la reducción de jornada no afecte a la accesibilidad ni a la continuidad de la asistencia. Los sindicatos han respaldado el acuerdo, pero han advertido de la necesidad de vigilar que las 2.100 plazas se cubran efectivamente, tengan carácter estructural y lleguen a todos los departamentos de salud.