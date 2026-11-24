Invierno demográfico: Baleares tiene más población de 60 años que jóvenes de entre 20 y 24 años preparados para trabajar en el mercado laboral de unas islas donde la población de más de 65 años ha aumentado un 90,4% desde el año 2000.

Así se recoge en el Anuario del Envejecimiento 2026, que ha sido presentado este martes y que está integrado por 26 capítulos que abordan diferentes temáticas que afectan a las personas mayores.

El índice de reemplazo laboral, que establece si hay suficientes personas jóvenes para ocupar los puestos de trabajo de las personas que están a punto de jubilarse, es el indicador demográfico que más ha crecido en el archipiélago desde el año 2000, llegando prácticamente a duplicarse.

Así, mientras que a principios de siglo había en Baleares 56 personas de entre 60 y 64 años por cada 100 jóvenes de entre 20 y 24, en 2025 se había pasado a 107 por cada 100.

El estudio ha atribuido este desequilibrio estructural a la caída sostenida de la fecundidad y al estrechamiento de la base de la pirámide poblacional. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024 recogidos en el informe, la tasa de fecundidad en Baleares se sitúa en 1,08 hijos por mujer, muy por debajo de los 2,1 hijos necesarios para garantizar el reemplazo demográfico natural, un umbral que las Islas no alcanzan desde principios de la década de los años ochenta.

Asimismo, el autor ha vinculado este descenso a factores socioeconómicos y laborales, entre los que destacan los procesos más largos de formación, la dificultad para alcanzar estabilidad laboral, el elevado precio de la vivienda y el coste de vida en el archipiélago.

Estas circunstancias provocan un retraso de la maternidad por encima de los 30 años, además de las dificultades de conciliación, que penalizan la promoción profesional de las mujeres tanto en el sector privado como en las administraciones públicas.

Extranjeros 30%

Pese a este escenario de «invierno demográfico» y crecimiento vegetativo «muy débil», la población total de Baleares ha aumentado cerca de un 50 por ciento entre 2001 y 2025, pasando de poco más de 841.000 habitantes a alcanzar los 1.249.844 residentes empadronados a 1 de enero de 2025.

Este incremento responde a los flujos de inmigración laboral internacional, que han permitido mantener el dinamismo económico y rebajar ligeramente el índice de dependencia global (la relación entre población inactiva menor de 16 años y mayor de 65 frente a la población activa de 16 a 64 años), que ha pasado del 0,46 en el año 2000 al 0,45 en 2025.

Actualmente, las personas nacidas en el extranjero representan cerca del 30% de la población residente en Baleares, frente al 19% de la media estatal.

Los autores han recordado que el aumento de la esperanza de vida en Baleares (83,46 años de media; 85,81 en mujeres y 81,06 en hombres) implica que los pensionistas disfrutan actualmente de una media de entre 15 y 20 años de jubilación, lo que equivale a entre una quinta y una cuarta parte de su vida.

Este crecimiento tensiona el sistema de atención asistencial, ya que se trata de un colectivo que consume una cantidad muy elevada de recursos. Su atención exige un importante despliegue tanto de servicios sanitarios como de prestaciones sociales, incluyendo teleasistencia, centros de día y plazas residenciales.